Piastri zet in op podium in Brazilië: "Klaar voor de uitdaging"

Het team van McLaren gaat dit weekend in Brazilië op jacht naar nieuwe successen. In de voorgaande weekenden werden ze verslagen door Ferrari, en de Italiaanse renstal komt ook steeds dichterbij in het constructeurskampioenschap. Oscar Piastri is klaar voor de uitdaging in Brazilië.

McLaren voert nog altijd het constructeurskampioenschap aan, maar Ferrari komt steeds dichterbij. In Austin en Mexico was de Italiaanse renstal veel sterker en betraden tweemaal met beide coureurs het podium. In Mexico stond ook McLaren-coureur Lando Norris op het podium, terwijl zijn teamgenoot Oscar Piastri een teleurstellend weekend kende. Na een mislukte kwalificatie moest hij een inhaalrace rijden en kon hij niet meevechten om de topposities.

In Brazilië kan Piastri direct weer sportieve revanche gaan nemen. De Australiër heeft er veel zin in, en hij weet dat het een uitdagend weekend wordt met de sprintrace. In de preview van McLaren spreekt hij zich uit: "Ik kijk ernaar uit om weer terug te keren naar Brazilië dit weekend. Het is een iconisch circuit en het is een sprintweekend, dus dat geeft ons meer kansen voor punten. Vorig jaar zijn we hier in de punten gefinisht, dus dit jaar richten we ons op het podium. We hebben het weekend van Mexico doorgenomen en we focussen ons nu op wat we kunnen doen in São Paulo. Ik ben klaar voor de uitdaging."