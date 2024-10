Herbert snoert critici de mond en looft Verstappen

De tijdstraffen van Max Verstappen in Mexico blijven de gemoederen flink bezighouden. Niet iedereen was het eens met de straffen, en Jos Verstappen haalde hard uit naar de stewards. Johnny Herbert is zich van geen kwaad bewust, en hij stelt dat hij dol is op de houding van Verstappen.

Verstappen kreeg in de afgelopen weken een aantal opvallende straffen. In Singapore kreeg Verstappen een taakstraf voor het schelden in de persconferentie. In Mexico ontving hij twee tijdstraffen van tien seconden voor overtredingen in het duel met Lando Norris. De straffen zorgden voor controverse, en niet iedereen was het ermee eens. Jos Verstappen haalde in De Telegraaf uit naar de stewards, en in het speciaal naar Johnny Herbert en Tim Mayer.

Goed gesprek

Ook op sociale media ging het veelvuldig over deze stewards. Oud-coureur Herbert was betrokken bij de veelbesproken straffen van Verstappen. De steward ontkent de aantijgingen en hij looft Verstappens houding in gesprek met PlanetF1: "Zo is Max. Als je hier nu was, zou je een ontzettend goed gesprek met hem kunnen voeren. Hij is welbespraakt. Hij staat ervoor open om over alles te praten en je kan geweldige gesprekken met hem voeren. Hij was ook heel begripvol."

Singapore

Herbert heeft ook veel begrip voor de 'protestactie' van Verstappen in Singapore. De Nederlander weigerde daar uitgebreide antwoorden te geven op de persconferentie van de FIA, en sprak vervolgens buiten de perszaal met de media. Herbert vindt dat heel goed: "Hij hield zijn eigen persconferentie buiten in Singapore, maar dat is goed. Het is onderdeel van zijn karakter. Het karakter is iets wat je niet wil verliezen."