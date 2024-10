Crashes hebben grote gevolgen voor Mercedes

Het team van Mercedes beleeft een zeer lastige periode in de Formule 1. De Zilverpijlen hebben niet alleen te maken met een te langzame W15, maar ook met enorm veel crashes. Zo is George Russell er in één week tijd twee keer hard afgegaan, wat Mercedes veel geld heeft gekost. Hierdoor zal het team geen updates meer kunnen brengen in 2024.

Mercedes heeft het sinds de zomerstop erg zwaar in de Formule 1. Het Duitse team worstelt sindsdien niet alleen met haar W15, maar zag de schaderekening ook behoorlijk oplopen door een aantal flinke crashes. Zo ging Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli er tijdens de eerste training op het circuit van Monza hard af, waarna George Russell zijn Mercedes-bolide flink afschreef tijdens de kwalificatie in Austin en de tweede training in Mexico-Stad.

"Daarna komt niets meer"

Deze crashes hebben een flinke hap uit het budget van Mercedes genomen, waardoor er dit jaar geen geld meer is voor updates, onthult teambaas Toto Wolff. Hij wijst hierbij vooral naar de beperkingen vanwege de budgetcap. "Door de budgetcap is dit een lastige situatie", legt Oostenrijker uit tegenover Motorsport.com. "Deze drie incidenten geven ons een achterstand, en zeker die op vrijdag [crash Russell tijdens VT2 in Mexico, red.] kwam ons duur te staan. We moesten een heel nieuw chassis inzetten en dat drukt ontzettend veel op ons budget."

George Russell en Lewis Hamilton gaan er dus zeker hinder aan ondervinden. Momenteel komen ze al snelheid tekort ten opzichte van Ferrari, McLaren en Max Verstappen, en dan zullen ze het ook nog eens zonder updates moeten doen. "We moeten de nieuwe onderdelen op de auto waarschijnlijk inhouden. We zullen nog twee upgradepakketten, twee vloeren, meenemen naar Brazilië, maar dat is het dan ook wel. Daarna komt niets meer."

Dat heeft volgens Wolff vooral te maken met het grote tekort aan onderdelen. "We hebben zeker beperkingen op onderdelen, en we moeten ze vindingrijk managen. En dat heeft zeker invloed op de hoeveelheid nieuwontwikkelde onderdelen die we mee kunnen nemen, want het antwoord is nul."

Mercedes-rijders mogen nog steeds met elkaar racen

Ondanks het feit dat Mercedes momenteel weinig financiële middelen beschikbaar heeft om nieuwe onderdelen te produceren, zal het haar coureurs gewoon met elkaar laten racen. In Mexico-Stad ging dat er op sommige momenten hard aan toe, maar Wolff vertrouwt zijn rijders. "Ze zijn zo goed en ervaren dat we het ze toelaten om met elkaar te racen", verklaart de teambaas uit Wenen. "Ik had niet het gevoel dat het uit de hand zou lopen. Tegen het einde van de race hebben we George verteld dat één verdedigingsmanoeuvre op het rechte stuk aan de late kant was. Maar ik twijfel niet aan deze twee."