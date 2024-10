Leclerc denkt niet aan wereldtitel en focust zich op Norris

Het team van Ferrari is bezig met een flinke opmars. Ze maken nog kans op het constructeurskampioenschap, en Charles Leclerc kan in theorie nog wereldkampioen worden. De Monegask wil daar niet aandenken, maar hij stelt dat de strijd tussen Max Verstappen en Lando Norris wel gunstig voor hem is.

Verstappen voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, maar Norris doet er alles aan om hem in te halen. In Austin en Mexico vochten ze stevige duels uit en ze ontvingen flinke straffen. Het team van Ferrari kruipt ondertussen steeds dichterbij. Leclerc wist te winnen in Austin en in Mexico kwam hij als derde over de streep. Zijn achterstand op Verstappen bedraagt 71 WK-punten, terwijl hij slechts 24 WK-punten achter Norris staat.

Met nog vier races en twee sprintraces te gaan, kan er nog van alles gebeuren. Leclerc werd in gesprek met de internationale media gevraagd naar zijn titelkansen, maar hij blijft realistisch: "Ik verwelkom het als Max agressief met Lando vecht, want het helpt mij. Het geeft me tenminste een kans om dichter bij Lando te komen in het wereldkampioenschap, want dat is nog steeds een gevecht. Het is meer een gevecht tussen Lando en mij dan met Max, want hij heeft een groot voordeel qua punten. Vanuit mijn kant denk ik niet aan het wereldkampioenschap. Zoals ik eerder zei, het is niet mijn benadering om aan de titel te denken. Dat helpt me niet om meer te bereiken. Ik focus me op race na race."