Wolff reist met realistisch blik af naar Brazilië

Het team van Mercedes kon in de afgelopen weekenden de sterke concurrentie niet bijhouden. In Brazilië willen ze weer gaan terugslaan, en teambaas Toto Wolff is strijdbaar. Wolff weet dat alles goed moet gaan aangezien er weer een sprintweekend wordt afgewerkt op het circuit van Interlagos.

Mercedes kan momenteel het tempo van Ferrari, McLaren en Red Bull niet bijhouden. Deze drie teams vechten voor de topposities, terwijl Mercedes daar vlak achter zit. In Mexico zagen Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell er aardig uit, maar hun achterstand op de podiumklanten was vrij groot. Bij Mercedes weten ze waar ze staan, en teambaas Wolff blijft dan ook zeer realistisch.

Realistisch

Wolff weet wat men kan verwachten van het Autódromo José Carlos Pace. In de preview van Mercedes omschrijft hij de baan als een echt rijderscircuit, maar blijft hij realistisch: "Austin en Mexico waren niet onze beste weekenden, dus we mikken op een soepeler weekend op Interlagos. Ondanks de uitdagingen hebben we verder kunnen gaan met het leren van de W15. Als je kijkt naar onze positie in het kampioenschap, hebben we dingen kunnen uittesten zonder al te grote gevolgen. Alhoewel we ons nog steeds focussen op het maximaliseren van ons resultaat, zal het testen waardevol zijn met de blik op 2025. We gaan in Brazilië verder met die aanpak."

Sprintrace

In Brazilië kan Mercedes gaan scoren aangezien er weer een sprintrace wordt verreden. Wolff weet dit ook en hij stelt dat iedereen geconcentreerd moet blijven: "We moeten alles vanaf de eerste sessie perfect uitvoeren om de auto in een goed window te krijgen, aangezien dit de op een na laatste sprintrace van het jaar is." Wolff doet voorzichtig met voorspellingen: "We weten dat het lastig wordt om de Ferrari's en de McLarens uit te dagen, aangezien ze er sterk uitzagen in de recente races. We zullen er nog steeds hard aan gaan werken en we zullen zien hoe onze performance zich tijdens het weekend zal ontwikkelen."