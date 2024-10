Vasseur ziet 'idioten' race van Leclerc verpesten

Charles Leclerc kwam afgelopen weekend in Mexico als derde over de streep. De Monegask verloor de tweede plaats in de slotfase aan Lando Norris. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur neemt Leclerc niets kwalijk en hij wijst naar een paar achterblijvers die hij omschrijft als 'idioten'.

Leclerc leek Ferrari een 1-2tje te kunnen bezorgen in Mexico. Op het Autódromo Hermanos Rodríguez reed hij achter zijn leidende teamgenoot Carlos Sainz aan. McLaren-coureur Lando Norris kwam steeds dichter bij, en het verkeer speelde ook een rol. Leclerc kwam maar met moeite langs de achterblijvers Lance Stroll, Liam Lawson en Franco Colapinto. Uiteindelijk had Leclerc een slippertje in de laatste bocht waardoor Norris hem kon passeren.

Veel mensen vinden dat Leclerc zijn tweede plek verloor door de snelheid en de druk van Norris. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is van mening dat de achterblijvers voor de problemen bij Leclerc hebben gezorgd. Bij Sky Sports deelde Vasseur zijn woede: "Leclerc verloor drie of vier seconden in het verkeer dankzij een paar idioten. Norris kwam terug en Charles pushte daarna iets te hard. Hij verloor misschien wat bandentemperatuur toen hij met deze jongens bezig was. Heel eerlijk gezegd hadden ze de blauwe vlaggen moeten respecteren en ik snap niet dat de FIA geen straf uitdeelde. We hadden vier seconden en na deze drie mannen reden we er 1,2 of 1,3 seconden voor."