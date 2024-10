Brown haalt uit naar Verstappen: "Rijd gewoon als de wereldkampioen!"

Max Verstappen zorgde afgelopen weekend in Mexico voor de nodige controverse. Hij kreeg twee tijdstraffen voor een fel duel met McLaren-coureur Lando Norris. Zak Brown was niet zo blij met Verstappen, en hij stelt dat de Nederlander moet gaan rijden als de wereldkampioen die hij is.

Na afloop van de Mexicaanse Grand Prix ging het eigenlijk alleen maar over de straffen van Verstappen. Hij had twee tijdstraffen van tien seconden ontvangen voor zijn strijd met Norris. Hij ontving zijn eerste straf voor het van de baan forceren van Norris in bocht 4, en zijn tweede straf kreeg hij voor het inhalen van Norris buiten de baan in bocht 8. Bij Red Bull vonden ze deze straffen veel te zwaar, maar verderop in de pitlane dachten ze daar heel anders over.

Schandalig

McLaren-CEO Zak Brown is namelijk heel kritisch op Verstappen. Hij geeft de strenge stewards een staande ovatie als hij door Viaplay wordt gevraagd naar de straffen: "Ik vond het, zoals Martin Brundle al zei, schandalig. Max is een geweldige coureur. Ik denk niet dat je zo hoeft te rijden. Rijd gewoon als de wereldkampioen die je bent! Het was onnodig en het bracht iedereen in gevaar. Het is geen nette manier van racen, dus ik vond de straffen enorm terecht. Petje af voor de stewards. Laten we de rest van het jaar gewoon netjes en hard racen."

Zege

Brown baalt van de acties van Verstappen. Lando Norris kwam uiteindelijk als tweede over de streep, met een redelijk kleine achterstand op winnaar Carlos Sainz. Brown denkt dat Norris had kunnen winnen zonder het voorval met Verstappen: "Het kostte ons waarschijnlijk de race of een kans op de overwinning. Het is dus echt heel erg teleurstellend, want waar Max zijn race verpestte, heeft hij ons misschien wel de overwinning ontnomen."