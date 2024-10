Marko onthult impact enorme schade auto Perez

Sergio Perez reed afgelopen weekend in Mexico een rampzalige thuisrace. De kans op een goed resultaat verdween na zijn duel met Liam Lawson. Helmut Marko was daar niet zo blij mee. De Oostenrijker onthult dat de schade aan de Red Bull-bolide van Perez groot was.

Perez staat onder grote druk bij Red Bull. Hij moet presteren, maar in Mexico kwam hij op geen enkel moment in de buurt van de punten. Hij viel in de kwalificatie af in Q1, liep een tijdstraf op omdat hij verkeerd op zijn gridpositie stond en hij beschadigde zijn auto in het duel met Liam Lawson. De Nieuw-Zeelandse coureur liet Perez er niet zomaar langs, en dat resulteerde in een touché. De wagen van Perez liep hierbij schade op.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was niet blij met het feit dat Lawson tegen een auto van het zusterteam aanreed. Na afloop van de race in Mexico-Stad onthulde Marko bij de Duitse tak van Sky Sports wat er aan de hand was met de wagen van Perez: "We hadden natuurlijk te maken met die onnodige botsing met Lawson, nota bene van ons zusterteam. De schade aan de onderkant van de auto van Perez was enorm. Wat we konden herleiden, is dat we 60 punten aan downforce hebben ingeleverd. Alles wat we daarna van Checo hebben gezien, is niet relevant, want de auto was niet meer van het niveau dat hij moest zijn."