Moet vloekende Leclerc vrezen voor taakstraf?

Charles Leclerc kwam gisteren als derde over de streep in Mexico. Hij reed een sterke race, maar een schrikmoment in de laatste bocht zorgde ervoor dat Lando Norris hem kon passeren. Leclerc gebruikte op de persconferentie een scheldwoord om zijn gevoel te omschrijven, en dat krijgt mogelijk een staartje.

Norris reed in de slotfase het gat met Leclerc snel dicht. Hij reed vlak achter de Ferrari op het moment dat ze het Foro Sol uitreden en op het gas gingen in de laatste bocht. Leclerc had een momentje van overstuur en hij vloog bijna vol de muur in. Hij wist zich net op tijd te corrigeren, maar Norris kwam er wel langs. Het oogde spectaculair, maar vanuit het perspectief van Leclerc was het vooral doodeng.

'Fuck'

Na de race moest Leclerc zich melden in de perszaal voor de persconferentie voor de top drie. De Monegask kreeg daar de vraag wat er door hem heen ging op het moment van het incident: "Ik had een moment van overstuur en dat probeerde ik op te vangen, maar toen had ik een moment van overstuur naar de andere kant en toen dacht ik, 'fuck'." Leclerc realiseerde zich dat de FIA niet blij is met dit taalgebruik: "Oh sorry! Oh nee, ik wil me niet bij Max voegen!"

Mogelijk onderzoek

Leclerc refereerde hier aan de taakstraf die Max Verstappen ontving voor het vloeken op de persconferentie in Singapore. Op foto's was te zien dat Leclerc na de persconferentie een uitgebreid gesprek voerde met de media delegate van de FIA. Volgens Motorsport.com zou de FIA nu onderzoeken of Leclerc, net als Verstappen, moet worden bestraft voor het vloeken. Het medium meldt dat de media delegate het moment moet melden bij de stewards, en dat er nog wordt gekeken of er een formeel onderzoek nodig is. Mogelijk komt er geen onderzoek, want volgens Motorsport.com wordt het snelle sorry van Leclerc overwogen in deze kwestie.