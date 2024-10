’Russell lacht om Verstappen en Norris: "Was zeker vermakelijk!"’

Max Verstappen en Lando Norris zorgden in Mexico weer voor controverse. De twee vochten een fel duel uit en ditmaal werd Verstappen bestraft. George Russell zag het allemaal voor zijn neus gebeuren, na afloop van de race wist hij niet helemaal wat hij erover moest zeggen.

Verstappen en Norris zorgden vorige week in Austin voor headlines. Norris ontving daar een straf voor het duel, en in Mexico lagen ze onder een vergrootglas. Verstappen verdedigde zijn positie fel tegenover Norris. Bij het ingaan van bocht 4 duwde hij Norris op het gras, en in bocht 8 kwamen ze elkaar weer tegen. Ze gingen samen wijd, en Verstappen bleef voor Norris rijden. Verstappen hield er twee tijdstraffen van tien seconden aan over.

Vermakelijk

Niet iedereen was het eens met deze strenge straffen. Mercedes-coureur George Russell zag het duel tussen Verstappen en Norris vlak voor zijn neus gebeuren. Bij Viaplay wist hij niet helemaal wat hij moest zeggen: "Ik weet eerlijk gezegd niet of je dit kunt omschrijven als een gevecht. Ik weet eigenlijk niet wat ik erover moet zeggen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het was indrukwekkend om te zien en het was zeker vermakelijk! Ik moest lachen toen ik het zag!"

Interessant

Russell had goed zicht op het duel. Hij kan er na de race dus wel een mening over vormen. Hij kreeg dan ook de vraag hoe hij kijkt naar het gevecht tussen de twee titelrivalen, en hij moest er een beetje om lachen: "De eerste actie was vrij close, maar bij de tweede actie was er niet echt de intentie om te proberen om de bocht te halen. Maar het was interessant om het vanuit de auto te zien gebeuren!"