"Horner wil duidelijkere regels: "Wanneer zal een divebomb oké zijn?"

Red Bull-coureur Max Verstappen kende een dramatische race in Mexico-Stad. De Nederlander kwam als zesde over de finish, en dat had natuurlijk alles te maken met zijn twee tijdstraffen van tien seconden. Volgens Christian Horner waren de straffen 'aan de zware kant', maar moeten er vooral duidelijkere regels komen.

Max Verstappen kende een geweldige start van de Grand Prix van Mexico en greep direct de leiding. Dit was echter van korte duur, want na de safety car-fase verloor hij de koppositie al snel aan Carlos Sainz en kreeg hij ook nog eens te maken met titelrivaal Lando Norris. De Brit wilde de Nederlander passeren aan de buitenkant van bocht vier, maar Verstappen verdedigde met zijn ellebogen en Norris moest over het gras. De McLaren-rijder kwam daardoor voor Verstappen te rijden, maar die wilde in bocht acht zijn tweede positie weer terugveroveren. Hij gooide zijn RB20 aan de binnenkant van de McLaren, waardoor ze samen wijd gingen.

De Nederlander kwam zodoende wel weer voor zijn titelrivaal de baan op, maar de stewards vonden dat Verstappen tweemaal over de schreef was gegaan. Zij bestraften hem dan ook tweemaal met een tijdstraf van tien (!) seconden. Hierdoor zat er voor de kampioenschapsleider niet meer in dan een zesde plaats.

Duidelijkere regels

Als Christian Horner na de race gevraagd wordt naar de tijdstraffen van de Nederlander, uit de Brit vooral zijn zorgen over de onduidelijke regels in de koningsklasse van de autosport. "Max verliet de baan zowel in bocht vier als in bocht acht, terwijl Lando de deur heel laat opende, waardoor beiden van de baan raakten", begint Horner zijn verhaal tegenover Sky Sports. "Het probleem is vooral dat we op zeer gevaarlijk terrein terecht zullen komen. Want wanneer zal een divebomb oké zijn? Ik denk dat de FIA ​​en de coureurs echt moeten gaan zitten en beslissen wat acceptabel is en wat niet", vertelt de teambaas, die bovendien een oordeel velt over de twee straffen. "Ik vond de twee straffen van tien seconden een beetje aan de zware kant."

Matige racesnelheid

Ondanks de straffen had Verstappen ook totaal niet de snelheid tijdens de Grand Prix van Mexico. Dat zal voor Red Bull hét aandachtspunt zijn richting de Grand Prix van Brazilië, vertelt Horner. "We zullen ernaar kijken [naar de straffen van Verstappen, red.] en leren van deze race, maar ons grootste aandachtspunt is dat we vandaag gewoon niet het tempo hadden. Dat is waar onze focus de komende vijf dagen op zal liggen."