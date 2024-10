Stewards verklaren forse tijdstraffen Verstappen

Max Verstappen ontving in de Mexicaanse Grand Prix twee grote straffen voor zijn duel met Lando Norris. Voor beide momenten ontving hij een tijdstraf van tien seconden. Verstappen kwam uiteindelijk als zesde over de streep, en de stewards hebben hun beslissingen nu gemotiveerd.

Verstappen en Norris vochten in de openingsfase van de race een fel duel uit dat deed denken aan hun strijd in Austin. In de vierde bocht belandde Norris op het gras na een felle actie van Verstappen. Een paar bochten verder belandden beide coureurs naast de baan en bleef Verstappen voor Norris rijden. De Brit was boos en de stewards grepen keihard in. Verstappen kreeg twee tijdstraffen van tien seconden.

Bocht 4

De stewards hebben na de race hun beslissingsdocumenten met de rest van de wereld gedeeld. Het document over het moment in bocht 4 werd eerst ingetrokken, en daarna opnieuw gepubliceerd. Volgens de stewards zette Norris aan de buitenkant van bocht 4 de inhaalactie in. Hij lag volgens hen voor op Verstappen bij de apex en bij de exit van de bocht werd hij naar buiten gedrukt. De stewards denken dat Norris' inhaalactie veilig en gecontroleerd was, en dat Norris de actie op een normale manier de actie had kunnen afmaken. De stewards stellen dat dit de normale straf is in deze zaak en Verstappen ontving twee strafpunten op zijn superlicentie.

Bocht 8

Ook voor het moment in bocht acht kreeg Verstappen een tijdstraf van tien seconden. Het ging hier om 'leaving the track and gaining an advantage'. Volgens de stewards probeerde Verstappen Norris in te halen aan de binnenkant van bocht 8. Verstappen lag voor bij de apex van de bocht en hij had ruimte moeten krijgen. Maar hij haalde de bocht niet, verliet de baan, haalde Norris daar in en forceerde hem van de baan. De stewards stellen dat dit de standaard straf is, maar ze deelden hier geen strafpunten uit.

New document: Doc 44 - Infringement - Car 1 - Turn 8 Leaving the track and gaining an advantage

