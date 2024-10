Norris wijst naar Verstappen: "Wist wat ik kon verwachten"

Lando Norris deed goede zaken in de strijd om het wereldkampioenschap in Mexico. De Brit werd tweede en hij vocht weer een controversieel duel uit met Max Verstappen. Norris was blij met zijn resultaat, maar hij beet op zijn tong toen het duel met Verstappen ter sprake kwam.

Verstappen en Norris vochten vorige week een hels duel uit in Austin. Het duel kreeg direct een vervolg in de openingsfase in Mexico. Verstappen joeg op Carlos Sainz, maar Norris zag een kans. Hij probeerde Verstappen in te halen, maar de Nederlander verdedigde fel en Norris belandde op het gras. Een paar bochten later duwden de twee elkaar weer wijd. De stewards grepen in en gaven Verstappen twee tijdstraffen van tien seconden.

Norris was tevreden met zijn tweede plaats. Hij gaf bij interviewer van dienst Marc Gene aan dat het een zware race was en hij stelde dat hij zijn best had gedaan. Daarna ging hij in op het duel met Verstappen: "Ik wist wat ik kon verwachten. Ik wilde zoiets niet verwachten, want ik heb veel respect voor Max als coureur, maar ik was er klaar voor om dit te verwachten. Naar mijn mening was dit geen clean driving, maar ik wist het te vermijden en het was een goede race." De titelkansen zijn er nog steeds, maar Norris blijft kalm: "Ik concentreer me op mijzelf. We doen het goed als team en aan het einde van de race waren we waarschijnlijk het snelst. We blijven pushen."