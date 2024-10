Ocon krijgt nieuwe motoronderdelen en start vanuit pitlane

Esteban Ocon beleeft een tegenvallend weekend in Mexico. In de kwalificatie kwam hij niet goed voor de dag, en Alpine heeft gebruik gemaakt van het moment. Ocon krijgt namelijk de beschikking over een aantal nieuwe motorcomponenten.

Ocon kende gisteren geen goede kwalificatie op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Hij noteerde de negentiende tijd en was alleen sneller dan Guanyu Zhou. Uit de documenten van de FIA blijkt dat Alpine de energy store en de control electronics heeft vervangen. Bij beide onderdelen gaat Ocon over de limiet heen, en daarnaast is het ook in strijd met de parc fermé-regels. Alpine heeft bevestigd dat Ocon de race vanuit de pitlane zal gaan starten.