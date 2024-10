Marko ziet Tsunoda onder druk staan: "Onnodige crash"

VCARB-coureurs Yuki Tsunoda en Liam Lawson hopen op een Red Bull-kans voor volgend jaar. In de Mexicaanse kwalificatie gooide Tsunoda zijn eigen ruiten in door te crashen. Helmut Marko is kritisch en stelt dat de Japanner de druk van Lawson begint te voelen.

Aangezien Sergio Perez worstelt bij Red Bull, wordt er gekeken naar de talenten bij VCARB. Tsunoda spreekt al maanden hardop zijn ambities uit, terwijl Lawson net terug is. In Austin stapte hij in als vervanger van Daniel Ricciardo, en hij scoorde direct punten. In de kwalificatie in Mexico kon hij niet doorstoten naar Q3, omdat zijn teamgenoot Tsunoda was gecrasht in bocht twaalf.

Pitlane-start

Red Bull-adviseur Helmut Marko is niet zo blij met de crash van Tsunoda. De Oostenrijker is kritisch in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports. Hij wijst naar een mogelijk pitlane-start voor Tsunoda: "Hij reed met een nieuwere vloer dan Lawson, al weet ik niet of ze nog genoeg reserve-onderdelen hebben. Als ze de boel opnieuw moeten opbouwen, dan zou hij achteraan moeten starten."

Lawson

Marko is dan ook niet onder de indruk van de recente prestaties van Tsunoda. De crash in de kwalificatie was volgens Marko dan ook niet goed: "Het was een onnodige crash, zou ik zeggen." Hebben de foutjes van Tsunoda te maken met de aanwezigheid van Lawson: "Nou ja, hij heeft die spin in Austin gehad en nu in de kwalificatie deze crash. We dachten dat het zich allemaal gestabiliseerd had, maar nu de druk van Lawson komt, valt dat toch te merken."