Norris spreekt Stella tegen: "P1 was buiten ons bereik"

Lando Norris kwalificeerde zich gisteren als derde voor de Grand Prix van Mexico. Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella een teleurstellend resultaat, want de pole had er volgens hem wel degelijk ingezeten. Norris spreekt zijn teambaas echter tegen en stelt dat P1 buiten bereik was voor het Britse team.

McLaren-coureur Lando Norris is bezig aan een ijzersterke kwalificatiereeks. De Brit ging in vier van de vijf raceweekenden na de zomerstop met de pole position aan de haal, waardoor hij automatisch één van de favorieten voor P1 was in Mexico-Stad. Deze favorietenrol leek Norris ook waar te gaan maken: hij was namelijk zowel in Q1 als in Q2 de snelste man op de man. In Q3 kon hij het toch niet bolwerken, waardoor hij genoegen moest nemen met een derde plek achter Max Verstappen en Carlos Sainz.

Teambaas Andrea Stella was tegenover Sky Sports dan ook kritisch op zijn team, want de MCL38 was volgens hem goed genoeg om pole mee te halen, al is Norris het daar niet mee eens. Tegenover Viaplay geeft hij aan dat de pole position buiten het bereik van McLaren was. "De tweede plaats was zeker mogelijk, maar P1 was voor ons buiten bereik", stelt de man uit Bristol. "Aan het begin van de kwalificatie reed ik echt een aantal hele geode ronden, maar in Q3 begon ik onwijs te worstelen met de auto. Ik moest daardoor ook meer pushen om rondetijd te vinden, maar uiteindelijk was dit de limiet van de auto. Er zat gewoon niet meer snelheid in. Ik ben blij met mijn derde plaats. Met een perfecte ronde was ik misschien tweede geweest. Ik deed mijn perfecte ronde echter vorige week [in Austin, red.] al, en dat kan je niet ieder weekend herhalen."

"Nee, daar heb ik geen vertrouwen in"

Volgens Norris kwam McLaren op zaterdag dus tekort om mee te strijden om de eerste positie. In de race kan dat echter weer een heel ander verhaal zijn. Heeft hij vertrouwen in de Grand Prix op het Autódromo Hermanos Rodríguez? "Nee, niet echt", vertelt de 24-jarige. "Het hangt ervan af waarin ik vertrouwen moet hebben. Moet ik vertrouwen hebben in het verslaan van Carlos of de Ferrari's? Nee, daar heb ik geen vertrouwen in. Ze [Ferrari, red.] waren vanaf de eerste ronde in VT1 meteen het snelst, dus ik verwacht dan ook niet dat ik ze kan verslaan. Ik ga het echter wel proberen."