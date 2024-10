Verstappen duidelijk: "Dan moeten we ons focussen op Lando"

Max Verstappen start de Mexicaanse Grand Prix vandaag vanaf de tweede plaats. De Nederlander kende een goede kwalificatie, maar hij lijkt niet te rekenen op de zege. Verstappen denkt dat het dan belangrijk wordt om de focus te leggen op de strijd met Lando Norris.

Norris is nog altijd de grootste titelrivaal van Verstappen. De Brit hoopt het gat met Verstappen te kunnen dichten in de komende races. In Austin werd Norris door Verstappen verslagen op een slimme manier. Dat betekent dat de druk er dit weekend weer vol opstaat bij Norris. In de trainingen zag McLaren er snel uit, maar in de kwalificatie kwam Norris niet verder dan de derde tijd. Dat betekent dat hij vlak achter Verstappen aan de race begint.

Focus

Verstappen weet nog niet wat hij kan verwachten van zijn RB20 in de race. Door de motorproblemen in de trainingen weet hij niet wat de banden op lange termijn gaan doen. Verstappen reageert bij De Telegraaf op zijn kansen in de race: "Op basis van de laatste paar races heb ik nu niet ineens het gevoel dat het in de race heel goed gaat. Of ik naar voren kan kijken? Dat wil ik wel, maar dat weet ik gewoon niet. En ja, als dat niet kan, dan moeten we ons focussen op Lando."

McLaren

Verstappen verwacht een flinke strijd met Norris in de Mexicaanse Grand Prix. In Austin vochten de twee al een veelbesproken duel uit, en dat kan vandaag een vervolg krijgen. Norris denkt niet dat zijn team het snelst zal zijn in de race. Maar Verstappen denkt dat McLaren snel kan zijn in de Grand Prix van vandaag: "Ze lieten vrijdag zien echt heel snel te zijn in de longruns. Ook sneller dan Ferrari. Ze hebben hier zoveel grip."