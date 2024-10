Piastri goudeerlijk na dramatische kwalificatie: "Maakte een domme fout"

Oscar Piastri kende gisteren een rampzalige kwalificatie op het Autódromo Hermanos Rodríguez. De Australiër leek in vorm te zijn, maar hij kwam niet verder dan de zeventiende tijd. Piastri stak na afloop de hand in eigen boezem. Hij wees naar een eigen foutje.

Piastri was bezig met een goed weekend in Mexico. In de vrije trainingen zag hij er snel uit, en in VT3 was hij zelfs de snelste man op de baan. In de kwalificatie zag het er wat minder goed uit. De Australiër verloor zijn tijd in Q1 vanwege het overschrijden van de track limits. Dit rondje was ook zonder track limits niet goed genoeg weest voor Q2, maar Piastri verloor er wel zeer veel tijd door een foutje.

Domme fout

Na afloop van zijn te korte kwalificatie stak Piastri dan ook de hand in eigen boezem. Hij wist ook wel dat de zeventiende tijd niet goed genoeg is. Voor de camera van Sky Sports legde Piastri uit wat er gebeurde: "Ik ging in bocht twaalf wijd, en ik kwam op de kerbstones terecht en toen was het klaar. Mijn ronde zou makkelijk goed genoeg zijn om door te gaan. Het was dus heel frustrerend dat ik deze fout heb gemaakt. Ik verloor een dikke seconde. Dit is normaal gesproken een lastig circuit, maar vandaag ging het niet mis omdat het lastig was. Het was simpelweg omdat ik een domme fout maakte, dat was het."

Inhaalrace

Piastri denkt alleen niet dat hij kansloos is in de race van vandaag. De McLaren ziet er snel uit en de race is lang. In de voorgaande weekenden wist McLaren wel vaker toe te slaan vanuit kansloze posities. Piastri heeft dan ook goede hoop en wijst naar de inhaalrace van Norris vorig jaar in Mexico: "Ik ga ervoor zorgen dat ik mijn huiswerk doe over hoe hij door het veld sneed en ik ga proberen om hetzelfde te doen."