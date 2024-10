Norris opvallend trots op derde tijd: "Gevoel dat ik snel limiet bereikte"

Lando Norris kende een lastige kwalificatie in Mexico. De Britse titeluitdager kon niet echt meevechten om de pole position, en hij moest genoegen nemen met de derde plaats. Norris was niet teleurgesteld, hij was zelfs blij met zijn derde tijd in deze kwalificatie.

Norris was niet de snelste man op de baan in de kwalificatie. De Ferrari's trapten het gas in en Max Verstappen was bezig met een bijna foutloze dag. Norris moest in zijn beslissende ronde in Q3 tijd toegeven op zijn concurrenten. Hij noteerde wel paarse sectortijden, maar dat bezorgde hem geen plekje op de eerste startrij. Met een lange run naar bocht 1 in de race is er echter veel mogelijk voor Norris.

De Brit verscheen dan ook met een grijns op zijn gezicht in het parc fermé. Norris was tevreden en hij sprak zich uit bij interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Het is altijd moeilijk om te zeggen, maar ik ben best blij met de derde plek om eerlijk te zijn. Ik heb het gevoel dat ik vrij snel de limiet van de auto bereikte, en dat zorgde ervoor dat we er goed uitzagen. Ik vond het lastig om er meer uit te krijgen in de laatste twee rondjes. Carlos en Max deden het goed, vooral Carlos is het hele weekend al snel. Ik ben blij met de derde tijd."