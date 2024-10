Russell rekent op Verstappen en Norris: "Dan kunnen we er zomaar bij zitten"

Mercedes-coureur George Russell kwam in zijn opnieuw opgebouwde Mercedes niet verder dan P5 tijdens de kwalificatie in Mexico-Stad. De Brit kan daar prima mee leven, maar heeft weinig vertrouwen in de race. Toch ziet hij kansen op een podiumfinish, maar dan zullen Max Verstappen en Lando Norris hem wel een handje moeten helpen.

George Russell heeft een rampzalige week achter de rug. Vorige week crashte de coureur uit King's Lynn in Austin tijdens de laatste minuten van Q3, wat ervoor zorgde dat hij in Mexico-Stad niet kon rijden met het nieuwe updatepakket. In Mexico verloor Russell in VT2 opnieuw de macht over het stuur toen hij op volle snelheid over een kerbstone reed. De schade aan zijn W15 was volgens teambaas Toto Wolff opnieuw "best serieus", waardoor de bolide van de Brit voor de tweede keer in een week tijd volledig moest worden opgebouwd na een harde crash. Gelukkig voor Russell waren er voldoende reserve-onderdelen aanwezig, waardoor hij tijdens VT3 en de kwalificatie 'gewoon' weer kon instappen.

Russell kan leven met P5

Het was echter niet mogelijk voor de tweevoudig Grand Prix-winnaar om met die W15 te vechten voor de pole position in Mexico. Mercedes heeft de bolide van Russell namelijk opgebouwd met onderdelen die al gebruikt werden tijdens de zesde Grand Prix van het seizoen in Miami. Hij kan dan ook prima leven met zijn vijfde plaats tijdens de kwalificatie. "Ja, ik ben erg blij om eerlijk te zijn", vertelt de Mercedes-rijder na afloop van de kwalificatie tegenover Viaplay. "Het was één van de beste rondes van mijn seizoen. Ik rijd met de auto waarmee we in Miami raceten, dus de auto is al veertien races oud. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de crashes die ik veroorzaakt heb."

Russell is daarom ook erg teleurgesteld in zichzelf: "Ik heb door mijn crashes het team enorm onder druk gezet. Zij moesten hard werken in Austin en hier in Mexico-Stad [om mijn bolide weer op te bouwen, red.]. Op dat gebied [de crashes, red.] ben ik wel erg teleurgesteld in mezelf. Ik zat echt constant op de limiet, omdat ik meer uit de auto wilde halen. Mijn vijfde plaats vandaag is dan ook een prima manier om terug te slaan", aldus Russell.

"Het kan alle kanten op gaan"

Ondanks een prima kwalificatieresultaat verwacht de Mercedes-coureur niet dat hij tijdens de race mee kan strijden om de podiumplaatsen. Hij kijkt echter wel uit naar de race, maar dat heeft vooral met de coureurs voor hem te maken. "Met Max [Verstappen, red.] en Lando [Norris, red.[ op de tweede en derde positie, kan je er wel geld op inzetten dat er wat actie gaat plaatsvinden. Het kan alle kanten op gaan. Ik heb een goede positie en kan er rustig naar gaan kijken", vertelt de Mercedes-coureur met een grote glimlach op zijn gezicht.

Hij sluit een podiumfinish dan ook niet helemaal uit. "Het zal een interessante race gaan worden. Ik geloof niet dat we in de mix zitten, maar als zij [Verstappen en Norris, red.] weer met elkaar gaan vechten, kunnen we er zomaar weer bij zitten."