McLaren rijdt met nieuwe vloer in Mexico

Het team van McLaren gaat dit weekend in Mexico verder met hun jacht op beide wereldtitels. Het team zal dat gaan doen met een aantal nieuwe onderdelen. Dit weekend introduceren ze een nieuwe vloer waarmee ze stappen hopen te zetten.

McLaren gaat momenteel al aan de leiding in het constructeurskampioenschap, maar ze dromen nog altijd van de wereldtitel. De achterstand van Lando Norris op Max Verstappen groeide in Austin, maar ze blijven strijdbaar. Om de strijd te kunnen winnen, komen ze nu met een aantal nieuwe onderdelen, zo blijkt uit de documenten die de FIA heeft vrijgegeven voorafgaand de eerste vrije training in Mexico.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat McLaren drie nieuwe onderdelen introduceert. Twee van deze onderdelen zijn gericht op dit circuit, en gaan vooral over de koeling. Het derde nieuwe onderdeel springt het meest in het oog. Het gaat om een volledig nieuwe vloer. Volgens McLaren is de vloer op alle fronten flink aangepast. Het moet ervoor zorgen dat de aerodynamische load over de hele vloer beter zal worden. De nieuwe vloer zit dit weekend alleen op de auto van Lando Norris.

McLaren is niet het enige team dat updates meeneemt naar het Autodromo Hermanos Rodriguez. Aangezien er op hoogte wordt gereden in Mexico, focussen veel teams zich op aanpassingen gericht op deze baan. Deze aanpassingen zijn gericht op de koeling van de krachtbronnen en de remmen. McLarens concurrent Red Bull kiest er bijvoorbeeld voor om de engine cover en de brake ducts aan de voorkant van de wagens aan te passen.

First pics of the new McLaren floor for Mexico. According to the FIA submission, the floor design has been heavily revised, with geometric changes in all areas, resulting in an increase of aerodynamic load across all conditions. #AMuS #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/MGP4VPbLVp