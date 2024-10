Horner doet geheimzinnig over toekomst Perez

Sergio Perez rijdt dit weekend zijn thuisrace in Mexico, maar hij staat wel onder grote druk. Perez is bezig met een teleurstellend seizoen, en er wordt zelfs getwijfeld aan zijn toekomst bij Red Bull. Teambaas Christian Horner stelt dat Perez een contract voor 2025 heeft, maar dat ze wel alle opties moeten bekijken.

Perez gaf eerder dit weekend al toe dat hij bezig is met een rampzalig seizoen in de Formule 1. Hij worstelt met de RB20, maakt veel foutjes, blijft ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen en hij speelt geen rol van betekenis in het wereldkampioenschap. Red Bull-adviseur Helmut Marko sprak zich in de afgelopen weken regelmatig kritisch uit en hij stelde dat er na het seizoen zal worden gesproken over de verdeling van de zitjes.

Marko wees ook naar VCARB-talent Liam Lawson, de Nieuw-Zeelander krijgt nu een kans in de koningsklasse. Red Bull-teambaas Horner wil niet zover gaan als Marko. Tijdens de persconferentie voor de teambazen werd hij geconfronteerd met de woorden van de teamadviseur: "Zoals ik al eerder heb aangeven: Checo heeft een contract voor volgend jaar. Op dit moment is hij dus onze coureur voor 2025. Er is natuurlijk nog een zitje vrij bij VCARB, en dat zijn allemaal Red Bull Racing-coureurs die worden uitgeleend. We hebben het voordeel dat we met Laurent Mekies en Peter Bayer kunnen praten en naar alle opties kunnen kijken."