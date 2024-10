Marko zet Perez onder druk: "Dan hebben contracten geen zin"

Sergio Perez rijdt dit weekend zijn thuisrace in Mexico, maar hij zal er niet helemaal van kunnen genieten. Hij staat onder druk bij Red Bull, en Helmut Marko maakt het hem nu weer lastig. De Oostenrijkse teamadviseur suggereert dat een contract niet zoveel waard is als er niet wordt gepresteerd.

Perez is niet bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. Hij staat ver achter zijn teamgenoot Max Verstappen in het wereldkampioenschap, en hij kan hem ook geen rugdekking geven. De tegenvallende prestaties van Perez zorgen al maanden voor geruchten. Hij kon in de zomer zijn zitje verliezen, maar Red Bull besloot hem niet weg te sturen. De verhalen zijn niet verdwenen, en Perez moest zelfs ontkennen dat hij met pensioen zou gaan.

Opvallend genoeg heeft Perez eerder dit jaar zijn contract bij Red Bull verlengd. Dat geeft hem niet de garantie op een zitje voor volgend jaar. Red Bull-adviseur is zeer te spreken over Liam Lawson en hij deelt nu weer een waarschuwing uit aan Perez. Bij F1-Insider spreekt Marko zich uit: "Perez heeft een contract, maar in de Formule 1 hebben we een maatschappij waar je moet presteren. Als dat niet klopt, dan hebben contracten geen zin. Aan het einde van het seizoen gaan we samen om tafel zitten en beslissen dan wie de beste teamgenoot voor Verstappen is bij Red Bull."