FIA wil veranderingen doorvoeren na 'levendige' drivers' briefing

Het incident tussen Max Verstappen en Lando Norris in Austin is gisteren tijdens de drivers' briefing in Mexico besproken. De coureurs wilden namelijk weten waarom de stewards tot hun beslissing waarom gekomen om de Brit te straffen. Het leverde volgens Sky Sports-journalist Craig Slater een 'levendige' bijeenkomst op.

Nadat de stewards besloten hadden om het verzoek tot herziening van McLaren af te wijzen, zou je zeggen dat het Verstappen-Norris incident in Austin niet langer hét gesprekonderwerp in de F1-paddock zou zijn, maar niets is minder waar. Tijdens de mediadag gaven veel Formule 1-coureurs al aan dat ze opheldering van de FIA eisten, want ze wilden graag weten waarom de stewards Norris hadden bestraft. De coureurs zouden opheldering gaan krijgen tijdens de drivers' briefing in Mexico, waar het Verstappen-Norris incident uitvoerig besproken zou worden.

Discussie tussen Verstappen en Norris

Deze sessie stond vannacht op het programma en leidde volgens Sky Sports-journalist Craig Slater ook tot een discussie tussen de twee titelrivalen: "Het was een levendige drivers' briefing in Mexico-Stad vannacht en er waren directe uitwisselingen tussen Lando Norris en Max Verstappen over verdedigen en inhalen. Maar mij is verteld dat ze kalm en respectvol waren", vertelde de Brit, die beschrijft hoe de sessie is verlopen.

"De vergadering begon met de coureurs die aan de FIA ​​vroegen hoe stewards beslissingen nemen bij een incident, zoals die tussen Verstappen en Norris. Ze wilden het proces beter begrijpen. Interessant genoeg gaf de FIA ​​bij het geven van die uitleg toe dat ze een aantal bijgewerkte formuleringen voor de racerichtlijnen zou gaan opstellen en die ter beoordeling terug zou sturen naar de coureurs", vertelt de journalist, die aangeeft aan dat de coureurs daar verschillend op reageerden. "Sommigen zagen dit als een soort schuldbekentenis, want dan zouden de huidige richtlijnen het uitbuiten van mazen in de reglementen hebben toegestaan. De meerderheid vond het wel positief dat de FIA ​​kritisch naar zichzelf keek en veranderingen wilde doorvoeren."

"Formuleringen aanscherpen en richtlijnen beter definiëren"

Daarnaast werd er ook gesproken over het gebruik van de regels. Sommige courreurs vroegen zich namelijk af of de regels omtrent 'forcing another driver of the track' wel waren meegenomen bij het Verstappen-Norris incident. "Een ander punt van discussie was of de stewards daadwerkelijk alle regels gebruiken die ze tot hun beschikking hebben op het moment dat er een incident is zoals die tussen Verstappen en Norris. Sommigen wezen erop dat de regel die betrekking heeft op het van de baan duwen van een andere rijder, nog steeds van toepassing zou kunnen zijn in dergelijke gevallen. Zij stelden dat zelfs nu de richtlijnen bestaan, het van de baan duwen van een andere rijder niet zou moeten worden toegestaan. Met andere woorden, er is volgens deze rijders een duidelijk en aantoonbaar onderscheid tussen het op een acceptabele manier aansnijden van de bocht en het naderen van een bocht met de intentie om een ​​andere coureur van de baan te rijden."

Na de sessie hebben de rijders dan ook één wens: "Uiteindelijk is er een besef dat de regels nooit perfect zullen zijn. De wens [van de coureurs, red.] is om de formuleringen aan te scherpen en te proberen de richtlijnen beter te definiëren. De meerderheid van de coureurs was van mening dat de normen moeten worden verbeterd en dat wat al een voortdurende evaluatie is, moet worden geïntensiveerd."