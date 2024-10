Norris nog niet tevreden: "Werk aan de winkel"

Lando Norris gaat er dit weekend alles aan doen om zijn achterstand op Max Verstappen te verkleinen. Op de vrijdag in Mexico kende hij nog geen geweldige start van het weekend. Hij is dan ook van mening dat het gevoel in de auto nog niet top is en dat er werk aan de winkel is.

Norris moest de eerste vrije training in Mexico aan zich voorbij laten gaan. De Brit stond zijn McLaren af aan een rookie. Patricio O'Ward mocht een sessie rijden voor de ogen van zijn landgenoten, en in VT2 werd er een bandentest afgewerkt. Norris kwam dus niet in actie in VT1, en dat betekende dat hij wel een half uurtje op mediums mocht rijden in de bandentraining. Hij sloot de sessie af op de vijfde plaats.

Die vijfde plaats zorgde echter niet voor tevredenheid bij de huidige nummer twee in het wereldkampioenschap. Norris stelt bij F1 TV dat er voor vandaag nog veel moet gebeuren: "Het gevoel is nog niet top. Ik kom wat ronden te kort in vergelijking met de meeste anderen, dus dat zal ik nog wel moeten inhalen. Maar dat is gewoon geen geweldig gevoel. Het is gewoon moeilijk om een goed gevoel te krijgen op dit circuit, omdat er weinig grip is. Dus ik weet zeker dat we er morgen uitkomen, maar goed, het is niet het comfortabelste gevoel. Er is nog werk aan de winkel."