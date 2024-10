Stewards vellen oordeel over incident tussen Albon en Bearman

Alexander Albon en Oliver Bearman moesten zich na de eerste vrije training melden bij de stewards. De mannen waren elkaar namelijk tegengekomen tijdens VT1, wat tot een harde crash van Albon leidde. De stewards hebben nu een oordeel geveld over het incident.

Oliver Bearman en Alexander Albon zorgden tijdens de eerste training op het Autódromo Hermanos Rodríguez voor een rode vlag na een bijzonder incident. De Williams-rijder verloor zijn bolide bij het ingaan van bocht negen en spinde tegen de langzaam rijdende Ferrari van Bearman aan, waarna de Thaise-Brit in de bandenstapels belandde en de Ferrari-junior moest uitstappen vanwege een afgebroken linker voorwiel.

Na het incident wees Albon naar Bearman die vervelend in de weg zou hebben gezeten. De stewards besloten een onderzoek te starten naar het incident, en ze riepen beide mannen op om hun verhaal te komen doen. Nadat de twee rijders hun verhaal hadden gedaan en de stewards de beelden en boordradio's hadden bestudeerd, kwamen ze tot de conclusie dat het een race-incident was. Niemand zal dus een straf krijgen.

De reden hiervoor was het volgende: "Beide coureurs waren het erover eens dat de positionering van Bearman niet onredelijk was, maar het was ongelukkig dat de positie van Bearman dicht bij de lijn van Albon was. Als Bearman iets verder van de baan was gegaan, zou het niet tot een incident hebben geleid. Alle partijen waren het erover eens dat het een race-incident was", verklaren de stewards in het FIA-document.