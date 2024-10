Deze rookies komen vandaag in actie in VT1 in Mexico

Dit weekend wordt er weer gewerkt met het gebruikelijke format. Dat betekent dat er geen sprintrace wordt gereden, en dat er gewoon drie trainingen op het programma staan. Toch zal vandaag iets anders verlopen dan normaal, tijdens de eerste vrije training zijn er straks veel nieuwe gezichten te zien.

Alle coureurs moeten dit seizoen tijdens minimaal één vrije training hun auto afstaan aan een rookie. In de eerste vrije training op het Autodromo Hermanos Rodriguez zijn er straks vijf nieuwe namen te zien. Dat betekent dat de helft van de teams ervoor kiezen om een jonge coureur in te zetten. Veel teams moeten nog aan de rookieregels voldoen, en vandaag is het daar de ideale kans voor. GPToday.net zet de rookies van vandaag op een rijtje.

Mercedes

Het team van Mercedes laat straks Andrea Kimi Antonelli plaatsnemen in de auto. Hij zal in VT1 invallen voor Lewis Hamilton, en dat betekent dat hij gaat werken met de kant van de garage waar hij volgend jaar ook mee gaat werken. Voor Antonelli wordt het zijn tweede training van het seizoen. Eerder dit jaar mocht hij in zijn thuisland Italië ook al rijden, toen als vervanger van George Russell. Voor Antonelli is het belangrijk om een goede training te rijden, want in Monza crashte hij al snel.

Ferrari

Ook bij Ferrari zit er weer een rookie in de auto. De keuze is hier gevallen op hun reservecoureur Oliver Bearman. De jonge Brit zal plaatsnemen in de auto van Charles Leclerc. Bearman heeft dit seizoen al veel Formule 1-meters gemaakt. Hij reed meerdere vrije trainingen voor Haas, viel bij dat team in in Azerbeidzjan én hij verving de zieke Carlos Sainz bij Ferrari in Saoedi-Arabië. Bearman is al het hele jaar betrokken bij Haas en Ferrari. Hij combineert deze rol met zijn seizoen in de Formule 2.

McLaren

McLaren kiest ervoor om het thuispubliek te verwennen. De zeer populaire Patricio O'Ward neemt daar namelijk het stuurtje over van Lando Norris. O'Ward reed in de voorgaande jaren ook al een aantal vrije trainingen, maar nog nooit in zijn thuisland Mexico. Hij rijdt voor McLaren in de IndyCar, en aangezien het seizoen van de Amerikaanse klasse al een paar weken voorbij is, heeft hij zich al geruime tijd voorbereid op deze training. Hij was vorige week ook al aanwezig in Austin.

Aston Martin

Bij Aston Martin zal Felipe Drugovich plaatsnemen in de auto van Fernando Alonso. Drugovich is de reservecoureur van het team, en hij droomt nog altijd van een kans in de koningsklasse. Die lijkt er echter nog niet te komen. Wel is hij regelmatig aanwezig op de circuits om te kunnen invallen als dat nodig is. Aangezien Alonso op donderdag ziek was, mocht Drugovich hem daar vervangen tijdens de persconferentie.

Sauber

Ook het team van Sauber kiest voor een rookie. Bij de Zwitserse renstal neemt Robert Shwartzman plaats in de auto van Guanyu Zhou. Shwartzman rijdt voor Saubers motorleverancier Ferrari in het WEC, en hij reed in de voorgaande jaren vrije trainingen voor Ferrari. Eerder dit jaar mocht hij ook al een training rijden voor Sauber. Nu loopt de Israëlische Rus dus weer een weekendje mee bij Sauber.