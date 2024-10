Hamilton begrijpt Norris: "In 2021 gebeurde hetzelfde met mij"

Op de mediadag in Mexico ging het vooral over het duel tussen Max Verstappen en Lando Norris in Austin. Veel coureurs werden naar hun mening gevraagd, zo ook Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen leeft mee met zijn landgenoot Norris.

Norris deed er in Austin alles aan om Verstappen te passeren. In de slotfase leek dat te lukken, maar beide coureurs gingen wijd. Norris kreeg uiteindelijk een tijdstraf voor het inhalen buiten de baan. McLaren was het daar niet mee eens, en ze dienden een right to review in op donderdag. Lewis Hamilton vocht in 2021 een hels titelduel uit met Verstappen, dus hij kan weten hoe Norris zich nu voelt.

Grijs gebied

Hamilton laat zich in Mexico dan ook uitgebreid uit over de strijd tussen Verstappen en Norris. Hij werd door Motorsport.com gevraagd naar de strijd in Austin: "Het is altijd een grijs gebied geweest, daarom is deze discussie nog niet gestopt. Je zou niet in staat moeten zijn om... Ik heb het zelf ook vele malen meegemaakt met Max. Je zou niet gewoon aan de binnenkant van een ander moeten kunnen duiken en vervolgens van de baan gaan, en nog steeds de positie mogen behouden."

2021

Hamilton ziet veel gelijkenissen met zijn eigen strijd met Verstappen in 2021. De Brit wijst hier dan ook nadrukkelijk naar in gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports: "Het is interessant dat men het er nu over heeft, want in 2021 gebeurde precies hetzelfde met mij. Neem Brazilië bijvoorbeeld. Tijdens het aanremmen zit je ervoor, maar volgens haalt de auto aan de binnenkant de voet van de rem, haalt de bocht niet en daardoor moet je wijd gaan. Dan zeggen ze dat allebei de rijders wijd gingen, maar jij had geen keuze omdat je een aanrijding moest voorkomen. Er moet zeker iets aan gedaan worden, want het gebeurt regelmatig."