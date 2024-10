Hamilton maakt zich geen zorgen over training Antonelli

Lewis Hamilton komt vandaag niet in actie tijdens de eerste vrije training in Mexico. De Brit staat dan zijn auto af aan Andrea Kimi Antonelli voor een rookietraining. Hamilton stelt dat hij zich hier helemaal geen zorgen over maakt, maar hij heeft Antonelli wel wat tips gegeven.

Antonelli zal in Mexico voor de tweede keer dit seizoen een vrije training gaan rijden. In Monza verving hij in VT1 George Russell, en dat leek in eerste instantie goed te gaan. Na een aantal indrukwekkende rondjes ging hij echter de fout in en vloog hij van de baan in Parabolica. Een dag na zijn crash werd Antonelli door Mercedes gepresenteerd als coureur voor volgend jaar.

In 2025 vervangt hij Hamilton bij Mercedes. De Brit stapt na dit jaar over naar Ferrari, maar hij focust zich nu volledig op Mercedes. Het team hoopt op weinig schade, na de crashes in Austin. Als Hamilton door de internationale media wordt gevraagd of hij zich zorgen maakt over de training van Antonelli, reageert hij ontkennend: "Persoonlijk heb ik dat gevoel niet. We hebben Monza ook niet op die manier benaderd. Kimi is nog jong en hij heeft geleerd van zijn kans in Monza. We deden onze briefing samen, want hij gaat volgend jaar samenwerken met Bono en ik ben hier om hem zoveel mogelijk te steunen. Wat belangrijk is, en dat heb ik ook tegen hem gezegd, is dat hij de wereld niet hoeft te verrassen in zijn eerste rondje. Hij moet het opbouwen, ervan genieten. Ik heb hem verteld dat de baan eerst echt stoffig is."