Piastri wil scoren in Mexico: "Willen nog veel bereiken"

Het team van McLaren kende een minder weekend in Austin. Ze konden zich niet mengen in de strijd om de zeges, maar ze kunnen revanche gaan nemen in Mexico. Oscar Piastri heeft er zin in om weer aan de gang te gaan, want hij stelt dat hij dit seizoen nog veel wil bereiken.

In de schaduw van Lando Norris kwam Piastri in Austin als vijfde over de streep. De Australiër reed een aardige race, maar een derde zege van het jaar zat er voor hem niet in. Daarnaast kon hij in het wereldkampioenschap ook niet inlopen op nummer drie Charles Leclerc. De Monegask wist de Amerikaanse Grand Prix immers te winnen. Dat betekent dat Piastri nog altijd vierde staat in het wereldkampioenschap.

In Mexico hoopt McLaren weer te kunnen vlammen. Ook Piastri heeft heel erg veel zin in het raceweekend in Mexico. De Australiër deelt zijn verwachtingen in de preview van zijn werkgever McLaren: "Ik kan niet wachten om te gaan racen in Mexico. We hebben nog vijf races te gaan dit seizoen en ik ben vastbesloten om dit jaar af te sluiten met meer succes. Er is nog heel veel wat we willen bereiken voor het einde van het seizoen. We hebben sterke punten gezien in Austin, maar we willen daarmee verder gaan in Mexico-Stad. We zijn allemaal extreem gemotiveerd om een momentum op te bouwen tijdens deze triple header."