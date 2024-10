Leergierige Lawson reist hoopvol af naar Mexico

Na een succesvolle comeback in Austin, gaat Liam Lawson in Mexico op jacht naar een nieuw goed resultaat. De Nieuw-Zeelander heeft er heel erg veel zin in, hij heeft zich goed voorbereid en hij weet wat hij kan verwachten van het Autodromo Hermanos Rodriguez.

Lawson vervangt sinds het raceweekend in Austin Daniel Ricciardo bij VCARB. In Austin startte Lawson achteraan vanwege een motorstraf, maar dat hield hem niet tegen. Lawson reed een sterke race, versloeg zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en hij kwam als negende over de streep. Hij pakte WK-punten bij zijn terugkeer nadat hij vorig jaar al een aantal races inviel. Lawsons sterke prestaties zorgen ervoor dat hij nu wordt gelinkt aan een zitje bij het grote Red Bull Racing.

Lastig

Lawson wil zelf nog lang niet nadenken over promotie naar Red Bull. Hij focust zich nu op Mexico, en hij deelt zijn verwachtingen in de preview van VCARB: "Mexico is een heel ander circuit dan Austin. Het is een andere stijl circuit, het grootste verschil is de hoogte, en dat betekent dat we rijden met een hoog downforce-pakket. De snelheden die we dan bereiken zijn het hoogste van het seizoen, en dat betekent dat er in de bochten, veel minder downforce is dan bijvoorbeeld in Austin. De grip is laag, dus de auto's kunnen veel gaan glijden, en daarom is het lastig om de banden te managen."

Leren

Lawson zal voor het eerst gaan racen op het circuit in Mexico-Stad. Het is echter geen compleet nieuw terrein voor hem, en dat kan hem helpen: "Ik ben hier één keer geweest om een vrije training te rijden in 2022. Het is dus vergelijkbaar met Austin, ik moet alles opnieuw leren, maar dan met de luxe van drie trainingen in plaats van eentje. Hopelijk kunnen de dingen die we hebben geleerd in Austin ons dit weekend gaan helpen. Maar aangezien de baan zo verschillend is, zal de auto zich ook in een compleet ander window bevinden. Ik kijk ernaar uit en ik heb er zin in om weer in de auto te stappen!"