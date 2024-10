Domenicali staat open voor Argentijnse Grand Prix

De komst van Franco Colapinto naar de Formule 1 heeft ervoor gezorgd dat er veel aandacht is voor de sport in Argentinië. De Argentijnse minister van Toerisme, Sport en Milieu wil graag een Grand Prix gaan organiseren, en Stefano Domenicali heeft daar wel interesse in.

Er is veel interesse in het organiseren van een Grand Prix. In de afgelopen maanden was er interesse vanuit onder meer Rwanda, Zuid-Korea, Turkije en Osaka. Williams-invaller Colapinto heeft de interesse in de Formule 1 wakker gekust in zijn thuisland Argentinië. De autosport was altijd al redelijk groot in het Zuid-Amerikaanse land, maar nu is er een soort hype losgekomen.

De Argentijnse Grand Prix stond in de vorige eeuw regelmatig op de Formule 1-kalender. In 1998 werd de race voor het laatst georganiseerd op het Autódromo Oscar y Juan Galvez nabij de hoofdstad Buenos Aires. De Argentijnse minister van Toerisme, Sport en Milieu Daniel Scioli toonde in de afgelopen weken veel interesse in de Formule 1. Hij wil een Grand Prix gaan organiseren en hij kondigde gesprekken met de FIA en de FOM aan.

Geweldig

Formule 1-CEO Stefano Domenicali laat nu weten dat hij wel openstaat voor een terugkeer van de Grand Prix. Tijdens een evenement van een Argentijnse sponsor in Austin sprak hij zich uit: "Ik was erbij toen iedereen voor de laatste keer in Buenos Aires was om te racen. Alles wat jullie doen voor jullie land en wat Franco doet, dat is geweldig voor jullie land. Hopelijk geeft het jullie land weer een keer de kans om een race in organiseren in Zuid-Amerika, naast Mexico en Sao Paulo in Brazilië."

Huwelijk

Domenicali is heel enthousiast over het idee van een Argentijnse Grand Prix. De Italiaanse CEO van de Formule 1 gaat opgewekt, maar realistisch verder met zijn verhaal: "Waarom niet? We zijn een wereldkampioenschap. Maar zoals met alles in het leven en hoe het gaat in huwelijken, je hebt wel twee partijen nodig. We gaan zien of iemand bereid is om in te stappen, maar laten we afwachten of dat het geval is."