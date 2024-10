Argentijnse minister plant meeting met F1-kopstukken over Grand Prix

Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Grand Prix. Veel partijen hebben in de afgelopen maanden interesse getoond. Ook in Argentinië willen ze een race gaan organiseren, en in Brazilië zullen er dan ook gesprekken gaan plaatsvinden met de kopstukken van de Formule 1.

In de afgelopen maanden toonden onder andere Rwanda, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Turkije interesse in het organiseren van een race. Sinds de invalbeurt van Franco Colapinto is de Formule 1 ook weer populair in zijn thuisland Argentinië. In het Zuid-Amerikaanse land wordt al jaren geen Grand Prix meer georganiseerd, maar daar moet nu verandering in gaan komen. De Argentijnse politiek barst namelijk van de ambities.

Brazilië

Minister van Toerisme, Milieu en Sport Daniel Scioli sprak eerder al zijn interesse in het organiseren van een Grand Prix uit. In een interview met Radio Mitre laat hij weten dat er een gesprek met de FIA en Liberty Media op de planning staat: "We hebben een bijeenkomst gepland in Brazilië om over de Formule 1 te praten. Argentinië is bereid in te stappen, met particuliere verzekeringen. We gaan hen vragen waarom ze naar het land moeten komen. We gaan verder met dit project, omdat we over de voorwaarden beschikken om een evenement met mondiale impact en veel werkgelegenheid te organiseren."

Buenos Aires

Scioli wil de Grand Prix gaan organiseren in de hoofdstad Buenos Aires. Het Autódromo Óscar y Juan Gálvez is de aangewezen locatie, maar de historische baan moet wel een flinke renovatie ondergaan. Scioli barst van het vertrouwen: "De Formule 1 gaat veel verder dan alleen Colapinto. Het circuit in Buenos Aires wordt gemoderniseerd. Private partijen willen alle kosten dekken om dit evenement naar het land te halen. Daarnaast is er ook een flinke investering van het stadsbestuur."