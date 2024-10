Perez begint thuisweekend in Mexico in perszaal

Vandaag gaat het tweede raceweekend van de triple header van start. In Mexico-Stad wordt het Mexicaanse raceweekend op het Autodromo Hermanos Rodriguez afgetrapt met de traditionele mediadag. Thuisrijder Sergio Perez mag zich direct melden bij de persconferentie van de FIA.

Perez staat onder grote druk, maar toch reist hij met een goed gevoel af naar het circuit in de Mexicaanse hoofdstad. Zijn toekomst bij Red Bull Racing is onzeker, maar de fans in Mexico zullen alleen maar harder voor hem gaan juichen. Perez zal zijn gezicht op veel plekken moeten laten zien, en ook de FIA doet een beroep op hem. Het is geen verrassing, maar hij moet zich melden bij de gebruikelijke persconferentie.

Coureurs

Perez behoort bij het eerste groepje coureurs dat om 13:30 plaats moet nemen op de sofa in de perszaal. Naast Perez zullen Pierre Gasly en Nico Hülkenberg zich melden. Dit persmoment duurt een halfuurtje, en daarna melden drie andere coureurs zich bij de internationale media. Ferrari-coureur Charles Leclerc won vorige week in Austin, en hij mag samen met Guanyu Zhou en Fernando Alonso melden. Alonso begint in Mexico voor de 400ste keer aan een raceweekend.

Horner

Max Verstappen hoeft zich dus niet te melden in de perszaal. Hij stelde in Austin dat hij verder zou gaan met zijn protest in de perszaal, maar na de sessies gaf hij daar toch langer antwoord. Zijn teambaas Christian Horner moet zich op vrijdag wel melden bij de persconferentie voor de teambazen. Red Bull-teambaas Horner krijgt daar gezelschap van zijn Haas-collega Ayao Komatsu en Aston Martin-teambaas Mike Krack.