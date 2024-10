Rijdt Alonso wel echt zijn 400ste Grand Prix in Mexico?

Fernando Alonso leeft toe naar een zeer speciaal raceweekend. In Mexico zal er een klein feestje worden gevierd, want de Spanjaard bereikt een unieke mijlpaal. Hij zal voor de 400ste keer aan de start verschijnen van een Grand Prix, maar officieel gezien is dit niet het geval.

Alonso en zijn team Aston Martin gaan in Mexico een feestje vieren. De Spanjaard heeft een prachtig helmontwerp gepresenteerd waarop alle hoogtepunten van zijn lange loopbaan te zien zijn. Op een soort filmrolletje is te zien hoe Alonso zijn titels viert, op het podium staat of in één van zijn vele racewagens zit. Zijn team Aston Martin pakt ook uit met allerlei posts op social media, een speciaal interview en een oproep aan fans om hun mooiste eerbetonen aan Alonso te delen.

Alonso debuteerde in 2001 in de Formule 1 bij het team van Minardi. Sindsdien kwam hij niet elk seizoen in actie, maar was hij in dienst van Renault, McLaren, Ferrari, Alpine en nu Aston Martin wel regelmatig succesvol. In 2005 en 2006 kroonde hij zich tot wereldkampioen, en nog altijd droomt hij van een derde wereldtitel. Nu mag hij een mijlpaal gaan vieren: 400 Grands Prix in de Formule 1. Maar, is dat wel zo?

Did Not Start

Wie naar de cijfers kijkt, ziet namelijk dat Alonso aankomend weekend niet zijn 400ste Grand Prix rijdt. Alonso rijdt in Mexico namelijk zijn 397ste Grand Prix, maar dat is wel zijn 400ste deelname aan een raceweekend. Het zit namelijk zo: Alonso heeft drie keer niet deelgenomen aan een race. Driemaal kwalificeerde hij zich wel voor de race, maar verscheen hij niet aan de start. Deze races tellen dus niet mee als deelnames aan een Grand Prix.

2001

De eerste keer dat Alonso niet aan de start kon verschijnen van een race waar hij zich wel voor had gekwalificeerd, was in 2001. In België had hij zich als twintigste gekwalificeerd, hij was alleen sneller dan Enrique Bernoldi en Tarso Marques. Alonso kan echter niet op deze positie starten, omdat hij een probleem had met zijn versnellingsbak. Het leverde hem een 'Did Not Start' op.

2005

In 2005 nam hij voor de tweede keer niet deel aan een race waarvoor hij zich wel had gekwalificeerd. Het gaat hier om de controversiële Amerikaanse Grand Prix in Indianapolis. Alonso had zich als zesde gekwalificeerd, maar vanwege de twijfel over de veiligheid van de banden van Michelin, trokken alle teams die reden met de banden van de Franse fabrikant zich terug na de opwarmronde. Voor Alonso had dit geen grote gevolgen, want hij won dat jaar gewoon de wereldtitel.

2017

Pas twaalf jaar later moest Alonso weer opgeven voordat de race was begonnen. In dat jaar reed hij voor het team van McLaren, en dat was toen zeker geen topteam. De Honda-motoren zorgden voor enorme frustratie bij Alonso. Op het circuit van Sotsji had hij zich op de vijftiende plaats gekwalificeerd voor de Russische Grand Prix. Problemen met de elektronica van zijn MCL32 zorgden er echter voor dat hij niet kon starten.

Geweldige mijlpaal

Dit betekent dus dat Alonso in Mexico niet aan de start verschijnt van zijn 400ste Grand Prix. Het wordt zijn 400ste deelname aan een raceweekend. Dat is natuurlijk alsnog een unieke prestatie. Geen enkele andere coureur heeft dit voor elkaar gekregen in de geschiedenis van de Formule 1. Alonso's loopbaan zit vol successen, maar de 400ste Grand Prix rijdt hij echt pas later dit jaar. Dat neemt niet weg dat een 400ste racestart een geweldige mijlpaal is.