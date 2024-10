McLaren weigert kopman aan te wijzen: "Dan verknallen we de balans"

Met nog vijf races te gaan maakt het team van McLaren nog kans op beide wereldtitels. Bij het team willen ze al het hele jaar geen echte nummer 1-coureur aanwijzen. Dit is opvallend, maar volgens teambaas Andrea Stella is de keuze hiervoor zeer logisch.

McLaren voert momenteel het constructeurskampioenschap aan, en Lando Norris maakt nog kans op de wereldtitel. Zijn teamgenoot Oscar Piastri staat nog ver achter in het kampioenschap, maar toch mogen ze allebei vechten. De coureurs moeten zich wel houden aan de zogenaamde 'papaja rules', en daarnaast werd besloten dat Piastri zijn teamgenoot moet helpen als dat noodzakelijk is.

Titel winnen

Toch blijft men er bij McLaren bij dat ze geen nummer 1-coureur hebben. Het is een opvallende keuze, maar teambaas Andrea Stella vindt het logisch. De Italiaan legt dat uit aan Motorsport.com: "Ik weet niet of we dit jaar de titel winnen, maar ik weet wel dat we in een positie willen komen om dat in '25, '26 en '27 wel te doen. Als we dit jaar de balans in het team verknallen, dan hebben we geen solide basis voor de volgende jaren."

Competitieve auto

Stella koppelt het omgaan met de coureurs aan de kwaliteiten van de auto. De teambaas legt uit wat hij hier precies mee wil zeggen: "Het managen van de coureurs moet gezien worden in de context van hoe competitief de auto is. Het managen moet altijd serieus worden genomen, maar als je vecht om de tiende of elfde plaats moet de focus eerder liggen op competitief worden. Het scenario verandert wanneer je om de topposities vecht. Ons doel is altijd geweest om de beste samenwerking te krijgen. Dat gaat boven de teambaas, het is groter dan Lando en groter dan Oscar. Het gaat om de belangen van het team, en die zijn in geen geval onbehandelbaar. Zo hebben we het managen van de coureurs altijd aangepakt. We gaan met een paar principes de baan op: het eerste is het belang van het team, het tweede is sportiviteit of integriteit."

Belangrijke waarden

Voor Stella zijn dit zeer belangrijke punten. De Italiaanse teambaas vindt het heel belangrijk om goed en eerlijk met zijn coureurs om te gaan: "Dit zijn voor ons belangrijke waarden. We willen onze coureurs eerlijk en correct behandelen. Dit wordt vooral belangrijk wanneer je twee talenten hebt die de mogelijkheden en het hele pakket hebben om races te winnen. We hebben hard gewerkt om te staan waar we nu staan, maar ook om Lando en Oscar te ontwikkelen. Het zijn twee coureurs die samenwerken en groeien, waarvan het team profiteert. Sinds we Lando en Oscar een winnende auto hebben gegeven, ze we het team met de meeste punten in het kampioenschap. Als je in deze situatie komt, dan moet je nadenken over hoe je de coureurs goed managet. We beginnen altijd vanuit onze principes, en die zijn niet onderhandelbaar."