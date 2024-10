Stella verklaart waarom Norris positie niet teruggaf aan Verstappen

Na afloop van de Amerikaanse Grand Prix ging het vooral over de tijdstraf van Lando Norris. Veel mensen hadden er een mening over, maar men vroeg zich vooral af waarom Norris zijn positie niet teruggaf. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft daar wel een verklaring voor.

Norris kreeg een tijdstraf van vijf seconden, omdat hij Max Verstappen buiten de baan had ingehaald. De twee titelrivalen vochten in de slotfase een spannend duel uit om de derde plaats. Bij het ingaan van de twaalfde bocht probeerde Norris zijn Nederlandse tegenstander in te halen, maar ze gingen allebei wijd. Norris haalde Verstappen in, maar dit gebeurde naast de baan. Norris gaf zijn plek niet terug, en daardoor gingen de stewards over tot een tijdstraf.

Vraagstuk

Als Norris de koppositie had teruggeven, had hij waarschijnlijk geen tijdstraf gekregen. De vraag is dan ook: waarom gaf McLaren hem niet de opdracht om Verstappen erlangs te laten? Teambaas Andrea Stella legt het uit aan Motorsport.com: "Er was consensus onder de mensen die hier intern over gingen: de situatie hoefde niet onderzocht te worden." Bij McLaren dachten ze dat een onderzoek ergens anders over kon gaan: "Als er een onderzoek nodig was, dachten wij dat het zou gaan over Max die Lando buiten de baan duwde. Dat is wat we dachten toen we zagen dat de zaak bij de wedstrijdleiding lag. Voor ons was er dus geen reden om de positie terug te geven."

Apex

Na afloop van de race ging het veelvuldig over de straf. De stewards gaven bij vergelijkbare situaties niet altijd een straf. Sommigen vonden dat Verstappen de schuldige was, maar hij reed net voor Norris bij het ingaan van de apex. Stella kan daar niets mee: "Ik denk niet dat het relevant is dat je bij de apex er voor zit, gezien de interpretatie voor van de inhaalpoging. Ik denk dat de verdedigende auto in een rechte lijn naar de apex gaat, we hebben dat meerdere keren op video gecontroleerd. Hij gaat gewoon rechtdoor en komt naast de baan terecht, net zoveel als Lando, en geeft Lando geen kans om zijn inhaalactie in te halen."

Voordeel

Stella deelt een mening die veel anderen ook hadden: beide coureurs haalden een voordeel van het moment waarop ze van de baan schoten. Stella legt zijn mening uit: "Ik was er best zeker van dat Max hem van de baan duwde. Sterker nog, we hadden meteen Oscar Piastri geïnstrueerd om het gat tot vijf seconden te dichten, omdat er wellicht nog een positie op het spel stond. Onze interpretatie van deze situatie staat haaks op die van de stewards."