Boze Wolff kraakt Red Bull-systeem: "Schandalig!"

In Austin ging het de eerste dagen van het weekend veelvuldig over het bib-systeem van Red Bull. De FIA vond niets illegaals, maar ze besloten het systeem wel te verzegelen. Toto Wolff is kritisch en hij is dan ook van mening dat het een schandalige situatie is.

Vlak voor de start van het raceweekend in Austin werd duidelijk dat de FIA klachten had ontvangen over een bib-systeem. Al snel bleek dat Red Bull rondreed met een systeem om de rijhoogte van de bib aan te passen. De concurrentie vreesde dat Red Bull dit systeem kon gebruiken in het parc fermé, maar dat werd stevig ontkend. De FIA zag niets illegaals, maar sprak wel met Red Bull af om het systeem te verzegelen.

Schandalig

Voor de FIA was het verhaal daarmee gesloten. Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde op de valreep toch nog kritisch in gesprek met de internationale media: "Mijn mening is, van wat ik van een afstandje heb gezien en gehoord, dat het schandalig is. Ik vind het wel leuk dat ze een soort bezem in de auto hebben gelegd om te laten zien dat het de enige manier is om de rijhoogte te veranderen. Ik vraag me af hoelang ze erover hebben gedaan om dit te maken en erin te stoppen."

Verbazing

Bij Red Bull stelde men dat elk team zo'n systeem gebruikt, maar Wolff ontkent dat: "Ik wist niet dat we in de Formule 1 zulke apparaten gebruikten." Wolff wil niet voor de FIA spreken, maar hij vindt het een vreemde situatie: "Het is niet goed genoeg om te zeggen dat dit het is. Waarschijnlijk gaat het niet meer gebeuren. Waarom zou je zo'n systeem ontwerpen. En dan ook nog voor maar twee posities."