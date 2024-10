"Dolblije Lawson zet eerste stap naar ultieme doel: "Wil in F1 blijven"

Liam Lawson heeft bij zijn terugkeer in de Formule 1 direct punten gescoord. De Nieuw-Zeelander eindigde na een fenomenale inhaalrace knap als negende. Het is voor hem de eerste stap richting zijn ultieme doel: in de Formule 1 blijven.

De 22-jarige Liam Lawson werd na de Grand Prix van Singapore aangekondigd als de vervanger van de weggestuurde Daniel Ricciardo. De Nieuw-Zeelander, die vorig jaar al veel indruk maakte als vervanger van de geblesseerde Australiër, krijgt zes races de kans om zich te bewijzen, en heeft volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko zelfs kans op het Red Bull-zitje. Hij zal dan wel goed moeten presteren tijdens die zes races.

De eerste van deze zes Grands Prix zou echter direct een lastige gaan worden voor de Nieuw-Zeelander. De VCARB01 met startnummer 30 zou namelijk een volledig nieuwe motor krijgen, waardoor Lawson de Grand Prix van de Verenigde Staten vanaf de laatste plaats moest aanvangen. Dit werd uiteindelijk P19, doordat George Russell vanuit de pitstraat moest starten. Vanaf die positie leek het een lastige opgave te gaan worden voor de man uit Hastings, maar niks bleek minder waar. Lawson reed een fenomenale inhaalrace en kwam uiteindelijk als negende over de finish.

Twee cruciale factoren

Als hij bij Viaplay terugkijkt op zijn race kan hij zijn geluk niet op. "Het was een gave race. Ik heb er echt onwijs van genoten", vertelt de dolblije Nieuw-Zeelander. Maar hoe heeft hij in de VCARB-bolide zo'n inhaalrace kunnen bewerkstelligen? "Door mijn stint op de harde banden en mijn eerste ronde", legt Lawson uit. "Ik had echt een hele goede eerste ronde en haalde meteen veel mensen in [van P19 naar P14, red.]. Dat speelde misschien wel de grootste rol. We wilden eigenlijk rustig aan doen bij de start om problemen te vermijden, maar door de enorme chaos ontstonden er hier en daar wat mogelijkheden om mensen in te halen, dus dat was fijn."

"Maar de stint op de harde banden was ook erg belangrijk", vervolgt hij. "We hadden eigenlijk direct vanaf de start een goede snelheid te pakken [ op de harde band, red.]. Toen iedereen voor ons de pits in ging, hadden we vrije lucht. Daardoor kon ik een goede snelheid rijden en mijn stint bovendien verlengen [tot ronde 37, red]. We gingen langer door dan gepland, en de band bleef ook goed werken voor ons, dus dat was top."

Signaal richting Red Bull?

Voor Lawson is het niet alleen een lekker binnenkomer, maar ook direct een cruciaal resultaat voor zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. Hij heeft goede prestaties nodig en zal op die manier een contract bij één van de Red Bull-teams moeten afdwingen. Dit resultaat helpt daar zeker bij. Hij ziet dit resultaat echter niet per se als een signaal naar de Red Bull-familie toe. "Iedereen kijkt er op z'n eigen manier naar. Mijn doel is om in de Formule 1 te blijven, en ik weet dat deze zes races van grote invloed zijn op mijn F1-carrière. Daar ben ik dus op gefocust", aldus Lawson.

"Hele sterke comeback"

Hij heeft in ieder geval veel indruk gemaakt op Red Bull-teambaas Christian Horner. De 52-jarige Brit was namelijk zeer te spreken over de inhaalrace van de Nieuw-Zeelander. "Ja, ik ben supertevreden. Vanaf P19 reed hij echt onwijs goed. Hij had voor dit weekend ook nog nooit op dit circuit gereden, dus dat is gewoon erg knap. Het was echt een hele sterke comeback van hem", aldus de Red Bull-teambaas tegenover Viaplay.