Hamilton ziet rampweekend vroeg tot een einde komen: "Blij dat het voorbij is"

Lewis Hamilton zal het raceweekend in Austin snel willen vergeten. De Brit kwalificeerde zich op zaterdag als negentiende en zag zijn race na een spin al snel tot een einde komen. De verbijsterde Brit is na zijn uitvalbeurt vooral blij dat zijn rampzalige weekend tot een einde is gekomen.

Mercedes-rijder Lewis Hamilton en het Circuit of the Americas bleek in het verleden een zeer succesvolle combinatie te zijn. De Brit wist maar liefst vijf van de elf edities te winnen op het hobbelige circuit in Texas, maar dat zat er dit weekend geen seconde in. Op vrijdag zat de 39-jarige er nog aardig bij qua snelheid, maar daarna ging het bergafwaarts voor de zevenvoudig wereldkampioen. Hij werd tijdens de kwalificatie al in Q1 uitgeschakeld en zag zijn race na een spin in bocht negentien al vroeg tot een einde komen.

Na de race is hij dan ook in negatieve zin verrast door zijn eigen optreden. "Ik ben nog nooit uitgevallen in een race door een spin. En dan was het ook nog eens in de tweede ronde, dat past niet bij mij', begint de Brit zijn verhaal tegenover Viaplay. "Het is niet iets wat ik zou doen. De auto begon erg te stuiteren, waardoor mijn voorwiel iets omhoog ging en ik de achterkant van de auto volledig verloor. Het lijkt erg op wat George [Russell, red.] gisteren had."

De Brit heeft ook geen idee waarom hij zo veel problemen met zijn W15 ervaart. "Ik kon niks vinden [na de kwalificatie, red.]. Maar toen we vandaag startten, hing het stuur elke keer naar rechts op de rechte stukken. En dat is heel erg raar. Maar ik ben blij dat het [weekend, red.] voorbij is."