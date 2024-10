Horner vond straf Norris meer dan terecht: "Regels zijn erg duidelijk"

Titelrivalen Max Verstappen en Lando Norris vochten een felle strijd uit in Austin. De Brit leek als winnaar uit de bus te gaan komen, maar een tijdstraf van vijf seconden voor het inhalen buiten de baan gooide roet in het eten.Volgens Christian Horner was de straf voor Norris meer dan terecht, en hadden er zelfs meer straffen moeten volgen.

Niet de dominante overwinning van Charles Leclerc, maar de strijd tussen titelrivalen Max Verstappen en Lando Norris om P3 houdt de gemoederen flink bezig in Austin. De twee titanen vochten een stevig duel uit, dat rondenlang doorging. Verstappen, die een langzamere bolide en slechtere banden had, hield zijn derde positie tegen de verwachting in erg lang vast, maar daar leek vijf ronden voor de finish een einde aan te komen. Norris zat bij het opkomen van het rechte stuk richting bocht twaalf op slechts vier tienden van de Nederlander en leek P3 eenvoudig over te nemen. Daar dacht Verstappen echter anders over. Hij remde laat en beide mannen schoten van de baan. Norris lag daarna voor de Nederlander en reed zo'n vier seconden weg bij Verstappen.

De inhaalactie van Norris zorgde echter voor ophef. Red Bull en Verstappen waren van mening dat de Nederlander voor lag bij de apex, terwijl McLaren en Norris vonden dat de Brit voor lag bij de apex. De stewards onderzochten het voorval en besloten na het bekijken van de beelden de kant van Red Bull te kiezen. Norris ontving een tijdstraf voor 'leaving the track and gaining an advantage'. Hierdoor promoveerde de 27-jarige Nederlander naar P3, waardoor hij drie punten uitliep op Norris, die vierde werd.

"Er kan nergens over geklaagd worden"

Na de race waren de meningen over de straf voor Norris erg verdeeld. Red Bull-teambaas Christian Horner wil daar echter niks van weten. "Voor mij was het duidelijk. De inhaalactie [van Norris, red.] werd buiten de baan voltooid, en de regels zijn erg duidelijk op dat gebied. Daarom werd er ook een penalty voor gegeven", vertelt de Brit, die van mening is dat de McLaren-coureur wel meerdere straffen had kunnen krijgen. "Er had wat mij betreft ook een penalty gegeven kunnen worden voor 'moving under breaking' in bocht één en voor track limits, dus ik denk dat er nergens over geklaagd kan worden."

Start van de race

Het was echter niet de eerste keer dat de twee titelrivalen elkaar in Austin op de baan tegenkwamen. Bij de start van de race vochten ze in bocht één ook hard met elkaar om de leiding in de race. Verstappen leek Norris daar van de baan te drukken, maar kwam er mee weg, terwijl andere coureurs wel een straf ontvingen voor soortgelijke incidenten. Hoe kijkt Horner daar naar? "Hij [Verstappen, red.] ging niet van de baan, en de regels zijn erg duidelijk: laat de coureurs racen in de eerste bocht. Max heeft de baan niet verlaten, dus dat was gewoon een eerlijke en goede actie", stelt de 52-jarige Red Bull-teambaas.