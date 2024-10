Marko optimistisch: "Red Bull is terug!"

Het team van Red Bull Racing is bezig met een goed raceweekend in Austin. Max Verstappen verkeert weer in topvorm, en hij start de Grand Prix van vandaag vanaf de tweede plaats. Helmut Marko durft dan ook te stellen dat Red Bull weer helemaal terug is aan de top.

Verstappen is bezig met een goed weekend op het Circuit of the Americas. De Nederlander wist de sprintpole te pakken en schreef gisteravond ook de sprintrace op zijn naam. In de kwalificatie moest Verstappen uiteindelijk genoegen nemen met de tweede tijd. Alleen Lando Norris was sneller, alleen was het wel zo dat Verstappen zijn snelle ronde niet kon afmaken vanwege gele vlaggen door een crash van George Russell.

Red Bull-adviseur Helmut Marko leeft dan ook met een goed gevoel toe naar de race van vandaag. De Oostenrijkse teamadviseur wijst in gesprek met De Telegraaf naar de problemen met het vinden van het juiste window: "Eigenlijk is dat een probleem waar wij ook maanden mee hebben geworsteld. Het laat zien hoe lastig het is met deze banden en de grondeffect-auto's. Als je updates hebt, kun je er niet zeker van zin dat het gelijk een verbetering is. Ik denk dat we wel kunnen concluderen dat onze veranderingen hebben gewerkt. We zijn terug! Dat denk ik echt. Het laat zien dat we als team één blijven en dat we de zaken kunnen omdraaien."