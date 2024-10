Marko baalt van Brown: "Niet helemaal fair"

McLaren-CEO Zak Brown is niet zo blij met het gedrag van Red Bull. Hij reageerde fel op het bib-systeem, en hij was kwaad na een aantal uitspraken van Helmut Marko. Marko wilde daar in eerste instantie niet op reageren, maar nu geeft hij er iets meer uitleg over.

Brown reageerde fel op een aantal uitspraken van Marko over Lando Norris. Marko werd in een interview gevraagd naar wie volgens hem de favoriet voor de titel is. Weinig verrassend wees Marko naar Max Verstappen, om daarna te stellen dat Norris mentaal gezien minder sterk is. Brown reageerde in Austin als door een wesp gestoken en hij vond de uitspraken van Marko over de mentale gesteldheid van Norris ongepast.

Helmut Marko wilde in eerste instantie niet reageren op de kritische woorden van Brown. Na de kwalificatie deed Marko dat uiteindelijk wel bij De Telegraaf. Hij wees naar Browns woorden over de geestelijke gezondheid van Norris: "Maar daar ging het helemaal niet om. Wat Zak ervan maakte, vond ik niet helemaal fair. Ik vind dat wel jammer, want ik heb altijd een goede relatie met Lando gehad. Dit was puur een uitspraak, doelend op zijn ervaring en volwassenheid. Over twee jaar is hij mentaal een stuk sterker. We weten allemaal dat Max ook fouten heeft gemaakt in zijn eerste jaren in de Formule 1. Lando is een fantastische coureur, maar de druk speelt ook een rol. Daar ga je met meer routine en succes vanzelf beter mee om."