Dag 3 in Austin: Lawson geeft visitekaartje af

Gisteravond werd op het Circuit of the Americas de Grand Prix van de Verenigde Staten verreden. De fans in Austin werden verwend op een heerlijk racespektakel. Er gebeurde zeer veel, maar na afloop vielen de prestaties van Liam Lawson amper op. Dat is jammer, want de Kiwi heeft zijn visitekaartje afgegeven.

Alle aandacht ging na afloop van de race uit naar Max Verstappen en Lando Norris. De twee titelrivalen vochten een prachtig duel uit om de derde plaats. Het rubberbandje voor de derde plek was veel waard voor hen, en ze haalden alles uit de kast. Uiteindelijk gingen ze wijd, vond Norris dat hij voor lag bij de apex en grepen de stewards in. Ze vonden dat Norris buiten de baan had ingehaald en ze gaven hem een straf.

Na afloop zocht iedereen naar verhalen over dit nieuwe hoofdstuk van de vriendenstrijd tussen Verstappen en Norris. Hierdoor was er amper aandacht voor de prima prestatie van Liam Lawson. Het verhaal is bekend: Red Bull laat hem het seizoen afmaken bij VCARB om te laten zien wat hij waard is. Hij heeft zes weekenden om zich te bewijzen, en heel misschien promoveert hij wel naar het grote Red Bull Racing.

Lage verwachtingen

De verwachtingen in Austin waren niet zo hoog, want door een gridstraf moet Lawson als negentiende en laatste starten. De Nieuw-Zeelander zag dat echter als een uitdaging, en hij reed een weergaloze race. Lawson ging elk mogelijk duel aan, vocht zichzelf naar voren en hij kon al snel aan de punten ruiken. Hij vond zichzelf zelfs terug voor zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner vroeg zich af hoe dit mogelijk was, en zijn team wees naar een eerder opgelopen tijdstraf. Tsunoda was zich daar niet van bewust en met zijn straf op zak werd hij als veertiende geklasseerd.

Alonso

Lawson kwam op zijn beurt als negende over de streep. Hij nam twee WK-punten mee uit Austin, en dat is een geweldig resultaat. Hij finishte voor Tsunoda, maakte tien (!) plaatsen goed in de race en hij toonde veerkracht. Lawson heeft een jaar niet geracet, maar in Austin was dat niet te zien. In de sprintrace maakte hij al ruzie met de ervaren Fernando Alonso, en na afloop liet hij zich niet gek maken door de boze Spanjaard.

Visitekaartje

Lawson gaf zijn visitekaartje af. Of beter gezegd: hij legt zijn visitekaartje prominent op het bureau van Helmut Marko. De Red Bull-adviseur is gecharmeerd van Lawson en hij ziet in 2025 het liefst een talent naast Verstappen bij Red Bull Racing. In Austin presteerde Sergio Perez weer matig, hij werd zevende, en Marko twijfelde weer hardop aan zijn toekomst. Als Lawson nog vijf goede races rijdt, dan moet men niet raar opkijken als Marko het visitekaartje oppakt en Lawson opbelt. Een Red Bull-zitje is geen droom meer, het is een realistische mogelijkheid.