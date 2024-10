Verstappen: "Niet mijn probleem dat Horner en Brown elkaar niet mogen"

De teams van McLaren en Red Bull leven in Austin op gespannen voet. Zak Brown en Christian Horner gooiden veelvuldig met verbale modder naar elkaar. Max Verstappen maakt zich daar niet druk over en stelt dat het ermee te maken heeft dat Brown en Horner elkaar niet mogen.

McLaren-CEO Brown maakte zich dit weekend druk over het bib-systeem van Red Bull. De FIA vond niets illegaals, maar toch was Brown van mening dat er een grondig onderzoek moest komen. Hij reageerde nogal fel, en dat zorgde ervoor dat Red Bull-teambaas Horner ook weer met een reactie kwam. Horner begreep de kritiek niet en hij vroeg zich af of iemand anders niet iets te verbergen had.

"Ze moeten elkaar niet"

Het was niet voor het eerst dat Horner en Brown elkaar op deze manier in de haren vlogen. Max Verstappen heeft zich niet gestoord aan de opmerkingen van McLaren, zo laat hij weten op een vraag van Motorsport.com: "Nee, want dat soort dingen interesseren me niet. Het was trouwens ook niet per se McLaren. Het was meer Zak, en Zak moet Christian niet. En andersom denk ik ook niet! Maar dat is niet mijn probleem."

Prima relatie

Verstappen heeft zelf helemaal geen problemen met de CEO van McLaren. De Nederlander stelt dat hij een prima relatie heeft met Brown: "Het is niet dat ik hem bel of zo, maar ik heb hem net nog gezien en het was prima. Tussen ons is er niks aan de hand. Maar dat ze elkaar niet moeten, dat is niet mijn probleem. Ik houd me daar niet mee bezig. Ik zie het wel en ik lees er wel over, maar volgens ga ik weer iets anders doen: lekker MotoGP kijken of op de sim." Gevraagd of hij het gekibbel tussen Brown en Horner een beetje vermakelijk vindt, reageert hij ontkennend: "Voor mij niet. Mij boeit het echt helemaal niets."