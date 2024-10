Horner baalt van mislopen pole: "Het mocht niet zo zijn"

Max Verstappen leek de grote favoriet voor de pole position in Austin, maar een gele vlag in Q3 gooide roet in het eten. Christian Horner baalt na de kwalificatie dan, want de pole had er zeker in gezeten volgens de Brit.

Het team van Red Bull Racing lijkt na een aantal lastige maanden weer helemaal terug te zijn. Verstappen was met zijn geüpdatete bolide met speels gemak de beste in de sprintkwalificatie en de sprintrace, en hij leek ook dé grote favoriet voor de pole position op het Circuit of the Americas (COTA). De Nederlander was het snelste in Q1 en Q2, maar hij kon het niet afmaken in het laatste en beslissende deel van de kwalificatiesessie. In de eerste run in Q3 werd hij nipt verslagen door Norris (31 duizendsten), waarna het in de tweede run zijn kant op leek te vallen. De kampioenschapsleider noteerde een paarse tijd in sector behoorlijk veel sneller was dan de tijd van Norris. Een snellere rondetijd kwam er echter niet, want een gele vlag - die veroorzaakt was door de gecrashte George Russell - in sector drie gooide roet in het eten.

Red Bull-teambaas Christian Horner baalt na de kwalificatie dan ook van het mislopen van de pole. "We waren erg snel vandaag", begint Horner tegenover Viaplay. "Het was niet zijn beste run, de eerste ronde in Q3. Max verloor namelijk veel tijd in de één na laatste bocht [bocht negentien, red.]. De tweede ronde zag er goed uit, en dat was waarschijnlijk genoeg geweest [voor pole position, red,]. Maar ja, er is nou eenmaal een gele vlag en dan moet je liften. We staan nog steeds op de eerste startrij, dus hopelijk kunnen we vanaf daar voor de overwinning vechten."

"Het zijn twee positieve dagen geweest"

Ondanks het mislopen van de pole kan Red Bull erg tevreden zijn met het weekend in Austin tot dusver. Het team uit Milton Keynes heeft namelijk al acht Grands Prix op rij geen pole position of Grand Prix-overwinning op haar naam weten te schrijven, en daar hebben de updates verandering in gebracht. "We hebben de auto wat aangepast, en hebben zodoende wat rondetijd gevonden. We hebben de balans wat verbeterd, en vanaf de eerste sessie was hij [Verstappen, red.] direct competitief. Hij was het snelste in Q1 en Q2. Ik denk dat hij de pole had gepakt in Q3, maar het mocht niet zo zijn. We hebben de sprintrace gewonnen en staan nu weer op de eerste startrij, dus het zijn twee positieve dagen geweest", aldus de Brit.

Grand Prix-overwinning?

Het enige wat nog ontbreekt is een Grand Prix-overwinning. De laatste race die het Oostenrijkse team won, was de GP van Spanje op 23 juni van dit jaar. kan Red Bull morgen een einde gaan maken aan deze negatieve reeks? Horner weet het niet, maar weet wel wie de uitdagers zullen zijn. "Lando [Norris, red.] zal erg snel zijn. De Ferrari's waren snel in de sprintrace, dus je kunt hen ook zeker niet uitsluiten. Het gaat erg interessant worden morgen."