Verstappen geeft weer antwoord: "Ben gewoon een goed persoon!"

Max Verstappen kent tot nu toe een goed weekend in Austin. Op de vrijdag greep hij de pole position voor de sprintrace en vandaag schreef hij die sprintrace op zijn naam. Verstappen was goed gemutst en hij gaf na afloop zelfs weer uitgebreide antwoorden op de persconferentie.

Het feit dat Verstappen weer lange antwoorden geeft, is opmerkelijk. Verstappen besloot na zijn taakstraf in Singapore alleen nog maar korte antwoorden te geven bij persmomenten van de FIA. Op de mediadag in Austin gaf hij aan dat hij het voornemen had om dit weer te doen dit weekend. Maar toen Verstappen samen met Carlos Sainz en Lando Norris aanschoof na de sprintrace, was hij weer uitgebreid aan het antwoorden.

Het zorgde voor de nodige verbazing in de perszaal, want Verstappen zou eigenlijk doorgaan met zijn protest. Die protestactie is echter nog niet ten einde, zo stelde Verstappen. Vanzelfsprekend werd hij gevraagd naar zijn lange antwoorden en of dit het einde is van zijn korte antwoorden. Al grappend gaf Verstappen kort antwoord op deze vraag: "Nee, ik ben gewoon een goed persoon!" Of Verstappen hier later mee verder gaat, zal later in dit weekend blijken als Verstappen weer de top drie bereikt. Er staan nog twee persmomenten van de FIA op de planning.