Verstappen voelt zich goed: "Kon wat meer aanvallen"

Max Verstappen wist vandaag de sprintrace in Austin met speels gemak te winnen. De Nederlander reed makkelijk weg bij zijn concurrenten, en hij won voor het eerst sinds maanden. Opgelucht trok hij na afloop de conclusie dat de auto beter aanvoelde dan in de voorgaande races.

Verstappen begon de sprintrace op de pole position, en bij de start wist hij deze plek vast te houden. George Russell maakte geen kans in de eerste bocht en Verstappen vertrok. Hij gaf de koppositie op geen enkel moment uit handen, en dat gaf Red Bull een boost. Hij leek het heel eventjes lastig te hebben met zijn banden, maar Verstappen vond in de slotfase van de race weer wat pace.

Na afloop was er overduidelijk opluchting te zijn bij Verstappen. Met een grote grijns op zijn gezicht sprak hij zich na de sprintrace uit bij Viaplay: "Ja, het was alweer een tijdje geleden dat ik als eerste over de streep kwam. Ik ben er heel blij mee. Over het algemeen denk ik dat het wel goed ging. Ik kon wat meer aanvallen en het is al een tijdje geleden dat dit echt mogelijk was. Tuurlijk kijk ik achterom, want de Ferrari's waren ook heel snel." Verstappen sloot af met een positieve noot: "De auto voelde stuk beter aan dan in de laatste paar wedstrijden."