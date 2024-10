Horner fel over bib-systeem: "Gebruiken wel al drie jaar"

In Austin gaat het dit weekend veelvuldig over een systeem van Red Bull. De renstal maakte gebruik van een systeem om de rijhoogte aan te passen, en dat zorgde voor argwaan bij de concurrentie. Red Bull en de FIA stellen dat er niets aan de hand is, en Christian Horner begrijpt de ophef niet.

Vlak voor de start van het raceweekend in Austin kwam naar buiten wat er aan de hand was. Meerdere teams hadden bij de FIA geklaagd over een systeem waarmee de rijhoogte kon worden aangepast. Het ging om Red Bull, en men vreesde dat ze de rijhoogte van de bib konden aanpassen onder de parc fermé-regels. De FIA ontdekte niets illegaals, maar ze hebben wel afspraken gemaakt met Red Bull. Op vrijdag werd het systeem verzegeld.

Drie jaar

De concurrentie haalde op de vrijdag hard uit naar Red Bull. Bij de Oostenrijkse renstal zijn ze zich van geen kwaad bewust. Teambaas Christian Horner legt het uit bij Sky Sports: "Elke auto heeft een hulpmiddel waarmee ze de voorkant van de bib kunnen afstellen. En die zit bij ons aan de voorkant. Ik denk dat dit daar al meer dan drie jaar zit. Je moet de pedalen, de andere panelen en leidingen eruit halen om erbij te kunnen zijn. Het is net als elke andere aanpassing aan de auto. Het zou makkelijk zijn om de rollbar aan de achterkant aan te passen, dan om bij dat onderdeel uit te komen. Het maakt allemaal deel uit van de verpakking aan de voorkant van ons chassis."

Paranoia

Er is niets illegaals gevonden, maar toch is er met de FIA afgesproken om het onderdeel te verzegelen. Horner legt uit waarom dit is gebeurd: "Ik denk dat er wat is geklaagd door één van onze rivalen en het is de taak van de FIA om naar deze zaken te kijken. Het staat op de lijst van open source onderdelen en het is al drie jaar openbaar beschikbaar. De FIA is er blij mee. Ik denk dat het alleen zo is om de paranoia elders in de paddock te bevredigen."

Achtervleugels

Het lijkt volgens sommigen een beetje een storm in een glas water te zijn. Horner wordt dan ook gevraagd of dit verhaal nergens over gaat: "Ik heb het gevoel dat het soms gebeurt, om het juist af te leiden van wat er in je eigen huis gebeurt. Dan probeer je het vuurtje ergens anders aan te wakkeren. Kijk, er was ontzettend veel ophef over achtervleugels. Het team van McLaren moest donderdag de achtervleugels vervangen." Horner wordt hier gecorrigeerd door de interviewer, maar hij gaat verder met zijn verhaal: "Het is onderdeel van de Formule 1. Ik weet zeker dat er nog andere dingen naar buiten komen tussen nu en Abu Dhabi."