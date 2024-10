Marko slaat terug: "Willen ze de aandacht afleiden?"

Het gaat dit weekend in Austin maar om één ding: het rijhoogte-trucje van Red Bull. De FIA heeft niets illegaals gevonden, maar ze nemen wel maatregelen. Helmut Marko maakt zich dan ook geen zorgen, maar hij is wel ontevreden met de reacties van de concurrentie.

Op donderdag werd duidelijk dat meerdere teams bij de FIA aan de bel hadden getrokken over een trucje van een ander team. Het ging om een systeem dat de rijhoogte kan aanpassen, en dit werd mogelijk gedaan onder de parc fermé-regels. Het ging om het team van Red Bull, en daar bevestigde men het bestaan van het systeem. Red Bull stelde dat ze de parc fermé-regels niet hadden gebroken, en de FIA gaf aan dat ze niets illegaals hadden gevonden. Wel gaan ze strenger controleren en werd het systeem verzegeld.

Legaal

McLaren-CEO Zak Brown reageerde echter cynisch en hij hoopt dat er snel onderzoek wordt gedaan naar Red Bull. Dit soort uitspraken schieten in het verkeerde keelgat bij Helmut Marko. De Red Bull-adviseur sprak zich uit bij Sky Sport: "Het systeem is volkomen legaal en het was bekend bij alle teams. We hadden de FIA er al over geïnformeerd, dus dat zegt genoeg. Je mag de rijhoogte niet veranderen tussen de kwalificatie en de race. Dat is het belangrijkste aspect, er is niets illegaals!"

Aandacht afleiden

Marko besluit daarop de aanval te openen op de andere teams. Hij vraagt zich hardop af waarom de concurrentie kritiek levert, en hij wijst nogmaals naar de informatie die al op tafel lang bij de internationale autosportfederatie: "De FIA wist het al. Er volgde geen sanctie, er is niets veranderd ten opzichte van voorheen. Ik begrijp al het gepraat niet zo. Misschien wil iemand de aandacht afleiden van andere problemen."